Драгоценные перспективы

За 27 лет ювелирный дом CHAMOVSKIKH доказал: тяжелый люкс в России существует и готов составить нешуточную конкуренцию самым именитым мировым брендам.



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В поиске идентичности

История CHAMOVSKIKH началась в 1996 году на Урале. Ювелирное искусство здесь имеет многовековые традиции и отличается совершенно неповторимым стилем. Не случайно именно Екатеринбург заслужил славу столицы ювелирной моды России. Какие особенности CHAMOVSKIKH обеспечивают статус лидера в премиальном сегменте отечественного ювелирного рынка? И на что компания делает ставку сегодня? О главных слагаемых успеха рассказал вице-президент ювелирного дома Юрий Толмачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Толмачев, вице-президент ювелирного дома CHAMOVSKIKH.

Фото: предоставлено Chamovskikh Юрий Толмачев, вице-президент ювелирного дома CHAMOVSKIKH.

Фото: предоставлено Chamovskikh

Редкие драгоценные камни

Ни для кого, пожалуй, не секрет, что стоимость украшения во многом определяют драгоценные камни. Отношение к ним в CHAMOVSKIKH особенное: бренд всегда уделял особое внимание уровню камней, выбирая образцы исключительно превосходных характеристик. Глава ювелирного дома Александр Чамовских лично отсмат-ривает и выбирает лоты на крупнейших мировых биржах. Благодаря этому в активе CHAMOVSKIKH сейчас находятся поистине уникальные экземпляры. Заслуженное безупречной репутацией, право «первой руки» позволило сформировать крупнейший в России банк драгоценных камней инвестиционного уровня. Обратите внимание на редкий рубин 7,02 ct в центре эксклюзивного бриллиантового кольца из коллекции Royal. Выдающаяся каратность, высокие характеристики цвета и чистоты, отсутствие следов облагораживания, подтвержденные сертификатом GRS, делают драгоценный камень из Мозамбика привлекательной инвестицией и предметом мечтания многих коллекционеров. Поклонники изумрудов, несомненно, оценят бриллиантовое кольцо с 18-каратным камнем из Замбии топового цвета vivid green. Помимо всеми признанных лидеров «большой пятерки»: бриллиантов, рубинов, изумрудов, сапфиров, александритов, все большую популярность приобретают редкие самоцветы Top Color, такие как турмалин параиба высокой чистоты с ярко выраженным неоновым свечением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Серьги с изумрудами и бриллиантами, белое золото. Фото: предоставлено Chamovskikh Кольцо с турмалином параиба и бриллиантами, белое золото. Фото: предоставлено Chamovskikh Кольцо с изумрудом и бриллиантами, белое золото. Фото: предоставлено Chamovskikh Кольцо с рубином и бриллиантами, белое золото. Фото: предоставлено Chamovskikh Фото: предоставлено Chamovskikh Следующая фотография 1 / 5 Серьги с изумрудами и бриллиантами, белое золото. Фото: предоставлено Chamovskikh Кольцо с турмалином параиба и бриллиантами, белое золото. Фото: предоставлено Chamovskikh Кольцо с изумрудом и бриллиантами, белое золото. Фото: предоставлено Chamovskikh Кольцо с рубином и бриллиантами, белое золото. Фото: предоставлено Chamovskikh Фото: предоставлено Chamovskikh

Уникальные ювелирные механизмы

Визитной карточкой CHAMOVSKIKH являются украшения с возможностью трансформации. Благодаря этому обладательница серег, к примеру, может в течение дня менять их конфигурацию, выбирая различные варианты для деловой встречи, фитнеса или коктейля.

В 2023 году состоялась очередная большая премьера: наш ювелирный дом презентовал кольцо «София». Форма драгоценности напоминает легкую балетную пачку, вызывая волну ассоциаций, связанных с искусством классического танца. Оригинальное дизайнерское решение позволяет трансформировать кольцо, меняя внутреннюю часть — изысканный солитер. Каждое из трех сменных колец возможно носить как самостоятельное украшение.

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Дом, где создают шедевры

Успешно воплощать в драгоценных материалах новые идеи ювелирный дом может благодаря собственному высокотехнологичному производству полного цикла.

В штате CHAMOVSKIKH работают художники и дизайнеры, технологи, геммологи, огранщики, искусные ювелиры. Все они — авторы подлинных шедевров. Флагманские украшения бренда — обладатели наград высшего достоинства престижных международных конкурсов. Многие из них находятся в шкатулках представителей мировой культурной и бизнес-элиты, а титулованная коллекция «Петергоф» уже сейчас вошла в постоянную экспозицию «Особой кладовой» Петергофского государственного музея-заповедника.

В этом году в легендарном отеле-парусе Burj Al Arab в Дубае состоялся показ коллекций High Jewellery от CHAMOVSKIKH. На наш взгляд, это событие — новый шаг на пути к достижению главной цели — возрождению всемирной славы ювелирного искусства России.