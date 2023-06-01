Агент культурного влияния

Музейные пространства и театральные сцены, передвижные выставки в регионах и работа с молодыми художниками, дизайнерами, архитекторами — как Фонд поддержки и реализации культурных инициатив Синара, соединяя локальное и глобальное, сближает авторов и зрителей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Синара» Фото: Пресс-служба «Синара»

В 2022 году Благотворительный фонд «Синара» выделил работу с культурными институциями в отдельное направление. Так появился Фонд поддержки и реализации культурных инициатив Синара, который поддерживает самые разные по концепции, но одинаково значимые проекты. Среди них творческие инициативы известных институций федерального масштаба, таких как Большой театр, Пушкинский музей, Московский музей современного искусства, и различные творческие детские и юношеские фестивали в регионах.

С помощью языка искусства люди веками обменивались смыслами, «выражая самые глубокие мысли самым простым способом», как сказал Эйнштейн. Именно об этом выставка «Всеобщий язык», прошедшая в ГМИИ им. А. С. Пушкина при поддержке Фонда Синара и представившая уникальную в своем роде коллекцию форм человеческого общения. Посетители совершали воображаемое путешествие по странам и эпохам, исследуя редкие экспонаты из отечественных музеев и научных центров, иллюстрирующих историю коммуникации: от египетских папирусов и новгородских берестяных грамот, клинописных табличек и благопожеланий с ритуальными знаками до посольских даров и мирных договоров, портретов людей из разных уголков мира и предметов быта. Своеобразной метафорой многоликости и много-язычности мира стало включение в проект разных жанров: музыкальный фестиваль, построенный как диалог различных культур, эпох и стилей, лекции и дискуссии в Итальянском дворике, иммерсивный, документальный и интерактивный спектакли, а также видеоинсталляции режиссера Андрея Сильвестрова, где в роли героев выступили сотрудники Пушкинского музея как связующее звено между искусством и человеком.

Еще одна точка соприкосновения зрителя с «прекрасным и вечным» — выставка «Диалог во времени и пространстве», организованная Московским музеем современного искусства совместно с Фондом Синара. Познакомиться с творениями российских художников рубежа ХХ—ХХI веков, собранными в особняке на Петровке, можно до 30 июля. Далее выставку планируется показать в регионах. Более 120 произведений живописи и графики, а также скульптуры и арт-объекты, созданные в период с 1970-го по настоящее время в разных городах, в том числе на Урале, — это не что иное, как исследовательский опыт и авторские размышления на важные для современного искусства темы: экология, урбанизация и индустриализация. Выставка объединяет оригинальные точки зрения на прошлое, настоящее и будущее выдающихся творцов: абстракциониста Юрия Злотникова, концептуалистов Дмитрия Пригова и Ильи Кабакова, акциониста Олега Кулика, постмодерниста и неоакадемиста Тимура Новикова и скульптора Эрнста Неизвестного. Одна из задач «Диалога во времени и пространстве» — познакомить публику с уральским литературно-художественным андеграундом 1980-х годов.

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В этом контексте визуальным ключом проекта стало «Пророчество» — полотно, созданное представителем группы «Уктусская школа» Валерием Дьяченко незадолго до распада СССР. Смелые эксперименты с формой, переосмысление абстрактной школы и практического конструктивизма — работы уральцев Олега Елового, Николая Федореева, Екатерины Поединщиковой, Владимира Селезнева артистично коммуницируют с произведениями известных представителей российского современного искусства. Владислав Мамышев-Монро в образе иконы советского кино, авторская интерпретация «Времена года русской живописи» Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, переосмысливающих сюжеты классиков, от «Всадницы» Карла Брюллова до «Купания красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина, а также «Синие носы» и «Recycle», Александр Бродский, Ирина Корина, Александра Паперно, Георгий Острецов, Иван Горшков, Диана Мачулина и многие другие — это стоит увидеть и прочувствовать. Как минимум для расширения зрительского опыта и эрудиции.

Если же захочется глубже погрузиться в арт, получить дополнительные знания в области искусства и смежных дисциплин, ММОМА приглашает посетить свой образовательный центр. Эта современная платформа для различного рода творческих и социальных инициатив, академических исследований и самообразования, партнером которой также является Фонд Синара, доступна всем желающим вне зависимости от уровня подготовки. Здесь и концептуальная выставочная программа, и открытая библиотека с более чем 10 000 изданий, и лекторий для детей и подростков, и серия программ для всей семьи. Одним словом, актуальное пространство как для профессионального сообщества, так и для широкого круга зрителей — здание в том числе приспособлено под нужды людей с ограниченной мобильностью, проблемами со слухом и зрением.

Идея увлечь, вовлечь в искусство и культуру как можно больше людей лежит в основе еще одной программы Фонда Синара, разработанной совместно с Театром Наций. «Интеграция» — так называется новый проект — позволит жителям российских регионов познакомиться с лучшими постановками театра. Программа стартовала в апреле этого года: на сцене Калужского областного драматического театра состоялся благотворительный показ знаменитого «Метода Грёнхольма». Все расходы по организации гастролей фонд взял на себя. Дальше больше: в планах «Интеграции» — показы спектаклей Театра Наций в Челябинске и Екатеринбурге.

Выбрав для себя миссию культурного агента, Фонд Синара укрепляет коммуникации между различными институциями — региональными и столичными, дает возможность зрителям узнать новые имена и открывает перспективы для развития творческих инициатив в различных жанрах.

Подготовила Наталья Каплун