«Особый взгляд» на инклюзию

В Ельцин Центре, Театре юного зрителя и Литературном квартале с 18 по 21 мая прошел форум-фестиваль «Особый взгляд. Регионы», посвященный теме инклюзии и проблемам людей из стигматизированных социальных групп: инвалидности, «трудному» подростковому возрасту, ВИЧ и репродуктивному давлению со стороны общества. Задача форума — показать театрам, как встраивать в свою стратегию развития инклюзивную составляющую. Форум собрал 250 участников и специалистов, работающих с этой тематикой, а события фестиваля посетили около 1 700 зрителей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Форума-фестиваля «"Особый взгляд. Регионы" Фото: Пресс-служба Форума-фестиваля «"Особый взгляд. Регионы"

Театр может стать «диагностом», потому что культура всегда подсвечивала проблемы общества. Социальный театр «перепридумывает» формы взаимодействия людей, пробуждает интерес к другому и помогает найти язык коммуникации, альтернативный насилию. Спектакли, перформансы, выставки, дискуссии, мастер-классы, воркшопы, семинары фестиваля были направлены на то, чтобы подчеркнуть: человек заинтересован в инклюзии.

«Особый взгляд. Регионы» был представлен тремя направлениями: театральным, междисциплинарным и образовательным. Они объединили 250 участников из социальных театров и творческих коллективов из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Кургана, Ханты-Мансийска, Москвы и Казани. Фестиваль продемонстрировал, насколько инклюзивным и многообразным может быть общество.

Театральная программа — это девять спектаклей, сопровождающихся переводом на русский жестовый язык и тифлокомментированием. Шесть из них представили театры Уральского федерального округа. Так, «Театр обско-угорских народов — Солнце» презентовал спектакль «НЕсказки» (Ханты-Мансийск), театральная школа «Инклюзион. Курган» — перформанс «Я кто» (Курган), а театральная площадка MON (Казань) из Приволжского ФО — постановку «Отстань от себя». Это перформансы о детстве, о взаимодействии с другими людьми и с самим собой, о сложном и неоднозначном вопросе принятия себя. Люди будто переплетаются на сцене, для них прикосновения становятся всеобъясняющим и всепонимаиющим действием. Они проникновенно чувствуют друг друга, будто ощущают тепло каждого, проходящего мимо них. В таких перформансах рождается именно столько спектаклей, сколько людей наблюдает за происходящим на сцене, потому что зритель становится непосредственным участником, режиссером и продюсером, самостоятельно додумывая образы и обрисовывая возникающие в воображении ситуации.

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Спектаклем-визиткой этого года стала постановка «Интернат» московского театра «Наивно? Очень!» режиссера Екатерины Половцевой по тексту Елены Костюченко.

В основе сюжета – материал журналиста «Новой газеты», которая две недели прожила в психоневрологическом интернате, взяла интервью у медперсонала и изнутри описала жизнь людей, содержащихся там.

В составе актеров спектакля — Дмитрий Крестьянкин, Антон Кузнецов, Нелли Уварова, Мария Лапшина и Екатерина Половцева. В рамках междисциплинарной программы состоялись перформанс о видении мира нейроотличным человеком, видеоинсталляция, посвященная жизни людей с рассеянным склерозом, прогулка-разговор о тех, кто живет с ВИЧ, документальный фильм о двух стендаперах — с инвалидностью и опытом мигранта, фотовыставка о слепоглухоте.

Важный пункт в образовательной программе — пересечения с психологией, педагогикой, исследованиями инвалидности, музейными практиками. На программе в том числе прошли мастер-класс Альфии Агишевой «Органичный танец», семинар Юлии Поцелуевой «От аудитории к соавторам: как создавать проекты вместе?», лекция Бориса Павловича «Как я перестал бояться собственной слабости. Диалог о педагогике угнетенных» и другие события.

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Форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд. Регионы» включен в программу празднования 300-летия Екатеринбурга. Организаторами фестиваля выступили институции, системно поддерживающие инклюзию: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» и Центр реализации творческих проектов «Инклюзион» при участии Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».

Форум-фестиваль проводится ежегодно, чередуя федеральный и региональный этапы. Уральский форум-фестиваль «Особый взгляд. Регионы» прошел при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив, поддержавшего образовательную программу события. Принимающей площадкой и партнером выступил Президентский центр Бориса Ельцина.

Подготовила Анастасия Таначева