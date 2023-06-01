«Мы следуем нашей миссии — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого»

В мае нынешнего года исполняется пять лет с момента создания в РФ платформы «Россия — страна возможностей». Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», и. о. ректора Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров — о том, с чего начинался этот проект, каких результатов он достиг и какие планы ставит перед собой на будущее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров

Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров

Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ

— Алексей Геннадиевич, давайте начнем с истории запуска платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс «Лидеры России» запускался в далеком 2017 году после поручения президента о создании прозрачных кадровых лифтов для молодежи, подготовке из них эффективных руководителей. И затем «Лидеры России» и ряд других проектов было решено объединить в единую платформу «Россия — страна возможностей». Вы помните, как принимались эти решения?

— Да, действительно все началось с запуска самих проектов. Хронология событий была такой: по поручению Президента13 октября 2017 года стартовал конкурс управленцев «Лидеры России», чуть позже была запущена олимпиада «Я — профессионал» и еще ряд проектов, а 21 октября того же года в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко презентовал концепцию платформы и линейку ее конкурсов. Также по поручению президента РФ в 2017 году была запущена Программа развития кадрового управленческого резерва Высшей школы Государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. В начале февраля 2018 года успешно прошел первый финал конкурса «Лидеры России». 12 февраля Владимир Путин встретился с победителями этого проекта, а 1 марта 2018 года в Послании президента России Федеральному собранию он отметил, что «для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной возможностей».

14–15 марта прошел первый форум «Россия — страна возможностей», а через два месяца, 22 мая 2018 года, президент России издал указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Именно эту дату мы считаем нашим официальным днем рождения. Наш путь начался с 14 проектов, в которых в первый год работы платформы приняли участие 1,5 млн человек. Мы следуем нашей миссии — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. То есть предлагать в России возможности для самореализации любого гражданина независимо от его пола, происхождения, финансового положения и профессии. Наша платформа создавалась для людей, и вся наша работа направлена на помощь в их развитии на любом этапе жизни: от школы и студенчества до управленчества и кадрового резерва.

— Насколько изменился масштаб работы платформы сейчас?

— За пять лет произошло много значимых для платформы событий. Мы гордимся тем, что уже более 20 млн человек из 89 регионов России и 150 стран мира попробовали себя в наших проектах. Благодаря работе платформы у россиян поменялось восприятие доступности возможностей в нашей стране. В 2017 году, еще до создания «России — страны возможностей», по данным опросов, примерно 37% россиян верили, что у молодежи есть возможность реализовать себя, добиться успеха в жизни. В конце 2022 года ВЦИОМ провел свежий опрос, и показатель веры в возможности самореализации молодежи вырос до рекордного уровня — 76%, то есть более чем в два раза за пять лет.

Мы также регулярно обновляем палитру наших конкурсов, не расширяя при этом их общее количество, чтобы всегда соответствовать запросам и потребностям людей. Например, у нас есть проекты для школьников и студентов, экологов и инженеров, строителей и ученых, блогеров и уличных художников, учителей и представителей индустрии гостеприимства, управленцев и предпринимателей.

Но наша платформа состоит не только из конкурсов. Помимо них мы развиваем еще четыре направления: собственное кадровое агентство, которое помогает россиянам с трудоустройством в первую очередь в госсекторе, центры компетенций для оценки и развития надпрофессиональных навыков студентов вузов и помощью в их дальнейшем трудоустройстве, мастерская управления «Сенеж» с широким набором образовательных программ и сообщество выпускников проектов, в том числе клуб «Лидеров России» «Эльбрус» и программу «Послы гостеприимства».

— Какие возможности для самореализации платформа предлагает участникам проектов?

— Финалисты и победители наших проектов могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ, стажировку, первую работу, профессионального наставника, продвижение по карьерной лестнице, путешествия по России, грант на саморазвитие или реализацию собственного проекта и многое другое. Так как мы предлагаем людям возможности для развития на каждом этапе их жизни, то победа в разных конкурсах дает разные бонусы.

— Можете объяснить, как конкретно платформа может быть полезна школьнику, студенту или взрослому человеку?

— Конечно! Например, для школьников больше всего актуально предстоящее поступление в университет, поэтому призеры Национальной технологической олимпиады получают дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в вуз, а конкурс «Большая перемена» позволяет выиграть до 1 млн руб. на свое развитие.

Студентам важно продолжить обучение, пройти стажировки и получить трудоустройство, поэтому олимпиада «Я — профессионал» дает возможность не только выиграть до 300 тыс. руб., но и получить льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру или ординатуру, а также пройти стажировку в крупных компаниях, а победители конкурса «Твой Ход» получают 1 млн руб. на обучение в магистратуре, запуск собственного стартапа или улучшение жилищных условий.

Взрослые участники заинтересованы в саморазвитии, карьерном росте и поиске единомышленников. У нас более 1500 партнеров, среди которых федеральные и региональные ведомства, крупный, средний и малый бизнес, университеты, некоммерческие компании. Они присматриваются к участникам нашего главного управленческого конкурса «Лидеры России» и профильных проектов, таких как «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», «Мастера гостеприимства», «ТопБЛОГ» и часто находят среди них ценные кадры под свои задачи.

— Есть ли в других странах аналоги проектов, на которые вы ориентируетесь?

— Мы подробно изучали иностранный опыт и аналогов нашей платформы не нашли. Есть различные проекты по саморазвитию в некоторых развитых странах, но они решают прикладные задачи, наша же деятельность охватывает людей всех возрастов. Все конкурсы платформы уникальны, и каждый ориентирован под запрос конкретной целевой аудитории. Мы регулярно изучаем потребности людей, запросы, которые у них сформировались, проводим исследования отраслей, которые нуждаются в квалифицированных кадрах. Часто в наших конкурсах участвуют соотечественники из других государств и отмечают, что в их странах аналогичных проектов нет. Например, победитель второго сезона конкурса «ТопБЛОГ» Махил Снейп из Нидерландов выучил русский язык и хочет посетить все регионы России. Он рассказывал нам, что в его родной Голландии нет проектов, где учили бы развивать личный блог. Или другой пример — на участие в международном треке «Лидеров России» мы получили более 10 тыс. заявок от жителей 150 стран.

— Тогда, наоборот, есть ли другие страны, которые перенимают опыт платформы «Россия — страна возможностей»?

— На протяжении нескольких лет фактически по франшизе в Азербайджане уже дважды проводился конкурс «Юкселиш» — аналог нашего проекта «Лидеры России». Наши эксперты помогают азербайджанским коллегам с разработкой программ очных мероприятий конкурса, системой оценки и анализом результатов прошедшего сезона. При этом Азербайджан оплачивает России эти работы. Мы готовы и с другими странами делиться успешными конкурсными практиками и наработками.

— Перенимают ли российские регионы, или даже компании опыт платформы?

— Да, регионы очень заинтересованы в адаптации наших проектов «под себя». В 2018–2021 годах более 75 тыс. человек приняли участие в региональных конкурсах, проведенных при поддержке нашей платформы в восьми регионах России. Позже более 70 человек из числа победителей этих конкурсов получили должности в региональных и местных органах власти, в том числе были назначены на позиции заместителей председателей правительств, региональных министров. В 2022 году мы помогали в проведении кадрового конкурса в Ярославской области «Ярославский резерв». Помимо этого в 2022–2023 годах в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках по образцу нашего конкурса «Лидеры России» успешно прошел конкурс «Лидеры Возрождения», который позволит сформировать кадровый резерв для этих регионов.

Мы также мотивировали бизнес и государственные органы на проведение собственных кадровых проектов. Это и конкурс «Лидеры энергетики» в компании «Россети», и проект ФНС России «Сделай карьеру сам», и проект «Профессионалы 4.0» компании «Газпром нефть».

То есть в хорошем смысле слова мы запустили целое движение по формированию кадровых резервов на разных уровнях и объективному, меритократичному подходу к отбору кандидатов на те или иные позиции.

— За годы своей работы платформа «Россия — страна возможностей» существенно расширила спектр своих проектов — сейчас, например, вы проводите конкурсы и в сфере искусственного интеллекта, и туристической индустрии, и экологии, и разработки компьютерных игр. Как принимаются решения о запуске новых проектов, какие критерии лежат в основе?

— Когда наша команда общается с молодежью в рамках форумной кампании или на наших мероприятиях, мы слышим от них просьбы запустить тот или иной конкурс или трек уже действующего проекта, и здесь я хочу отметить важную вещь — мы всегда открыты к предложениям и очень ценим обратную связь. Если у молодого человека есть интересная инициатива и подтверждение, что такой запрос действительно есть у целевой аудитории, концепция потенциального проекта и примерный план его реализации, а также предложения, как доработать действующие конкурсы, мы всегда готовы обсудить эту идею. Каждый зарегистрированный на сайте rsv.ru пользователь может предложить свою инициативу. Мы также рассматриваем уже действующие проекты и конкурсы, которые хотят стать частью нашей платформы. Мы оцениваем несколько критериев: проект должен охватывать не менее 10 тыс. человек в нескольких регионах России, должны быть понятны критерии оценки участников, а цели проекта измеримы, ну и конечно, миссия проекта должна быть созвучна нашим целям и ценностям. Так мы сможем выстроить полноценное, взаимовыгодное взаимодействие.

Мы рассматриваем все поступающие идеи, иногда можем привлекать внешних специалистов для их оценки, всегда даем обратную связь, даже при отказе.

— Сейчас идет уже пятый сезон конкурса «Лидеры России». Каковы итоги проекта на текущий момент? Каких успехов добились его выпускники?

— Недавно мы завершили регистрацию на пятый сезон нашего флагманского конкурса «Лидеры России». За все время на участие в нем было подано около 1 млн заявок из всех регионов России и десятка зарубежных стран.

Назначения на высокие должности получили уже более 400 «лидеров России». Среди них четыре главы регионов РФ, восемь мэров городов, семь заместителей федеральных министров и руководителей других федеральных ведомств, а также председатели региональных правительств, руководители крупных коммерческих компаний и государственных холдингов, учреждений здравоохранения, образования и культуры. Участники конкурса отправляются трудиться за тысячи километров от дома — на Дальний Восток, в Сибирь. Лидеры были одними из первых, кто отправился в зону СВО, многие работают в новых субъектах на управленческих позициях и помогают в восстановлении Донбасса.

— А участвуют ли в конкурсах платформы жители новых регионов России?

— Жители новых регионов России и ранее активно участвовали в наших конкурсах и проектах. Уже более 100 тыс. человек являются выпускниками различных проектов платформы: это и школьники, и студенты, и учителя, и молодые специалисты, и управленцы. Жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей доступны все те же возможности, что и жителям других регионов страны. Повторюсь, наша платформа про равные возможности.

В конце прошлого года мы также открыли представительство президентской платформы в Луганской народной республике. Наша постоянная команда работает в ДНР, а недавно состоялась образовательная экспедиция платформы в Запорожскую и Херсонскую области с участием «Лидеров России» и команды платформы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ

— Есть какие-то конкурсы, предназначенные специально для жителей новых субъектов?

— В 2022 году мы запустили специально для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проект «Пишем Будущее». Это конкурс эссе из семи номинаций, где молодежь делилась мыслями о том, что они считают важным, каким видит свое будущее и будущее своей малой родины. Для взрослых участников была предусмотрена отдельная номинация «Делись опытом».

Конкурс вызвал большой интерес у жителей новых регионов — мы получили более 10 тыс. заявок. Победителями стали свыше 5 тыс. конкурсантов, которые отправились в поездки по самым необычным местам России. 50 лучших эссе мы объединили в книгу, которую торжественно вручили президенту накануне заседания Госсовета по молодежной политике в декабре прошлого года.

А буквально месяц назад, 20 апреля, в полноценном формате стартовал наш новый проект «Спасибо, братцы!» для демобилизованных студентов Донецкой и Луганской народных республик от 18 до 25 лет, которые ушли на фронт в самом начале специальной военной операции, а теперь продолжают обучение в университетах. Мы хотим, чтобы проект помог им вернуться к мирной жизни, определиться с профессией и продолжить обучение, поездить по России. Мы специально привлекли к проекту специалистов, профессионально занимающихся вопросами реабилитации, и проводим большую работу по подготовке команды наставников-координаторов в нашей мастерской управления «Сенеж».

В конце 2022 года мы уже запускали пилот этого проекта. Тогда более 50 студентов из Донецкой и Луганской народных республик провели восемь дней в Москве для физической и психологической реабилитации после участия в боевых действиях. В Москве ребята смогли восстановиться, получить психологическую поддержку, пройти социально-профориентационную программу от проектов нашей платформы и посетить главные достопримечательности столицы.

— Участвуют ли выпускники платформы в ее развитии?

— Наши выпускники — это главные двигатели развития платформы. Мы очень доверяем их мнению и внимательно изучаем предложения, так как они видят проекты немного под другим углом, имея пользовательский опыт. Они прекрасно знают проблемы и потребности в своей профессиональной сфере. Каждый год наши участники в рамках наблюдательного совета платформы общаются с ее председателем — президентом России Владимиром Путиным, рассказывая ему о том, как изменилась их жизнь после участия в конкурсе, и предлагая идеи по улучшению платформы.

— Есть ли инициативы, которые воплотились в жизнь?

— Их очень много. Приведу лишь несколько примеров. На прошлогоднем заседании наблюдательного совета победитель конкурса «Лидеры России», заместитель губернатора Оренбургской области Игнат Петухов предложил президенту России идею запуска кадрового агентства на базе нашей платформы, которое будет помогать в трудоустройстве выпускников проектов на системном уровне. Владимир Владимирович поддержал эту инициативу, и спустя полгода мы уже закрывали первые вакансии. Наше агентство ориентировано в первую очередь на помощь министерствам, ведомствам и государственным компаниям в подборе сильных кадров. Это первое в России агентство, которое специализируется именно госсекторе.

В 2021 году финалист конкурса «Флагманы образования. Школа» Максим Кильчевский, который за два года прошел путь от школьного учителя математики до руководителя управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, предложил президенту дать возможность участвовать в конкурсе «Флагманы образования» не только учителям, но и управленцам сферы образования. И такая возможность представлена в конкурсе.

Алина Герлиня из Латвии, будучи участницей 3-го сезона конкурса «Лидеры России», в 2021 году просила президента поспособствовать созданию отдельного трека для иностранцев, которые любят Россию и хотят развиваться здесь. Эта инициатива тоже была реализована в 4-м сезоне проекта.

— Почему, на ваш взгляд, Россия — это страна возможностей?

— Как говорил советский поэт Эдуард Асадов: «Желание — это множество возможностей, а нежелание — множество причин». За пять лет у нас в стране выросло масштабное конкурсное движение — запущены десятки проектов для развития людей, а десятки тысяч историй наших выпускников подтверждают, что такая работа важна и нужна. Несмотря на то что возможностей действительно очень много, это лишь начало большого пути по развитию полноценной экосистемы по развитию социальных лифтов в нашей стране. Наша глобальная цель — построение меритократии в России, когда руководящие должности занимают наиболее способные люди независимо от их социального происхождения и положения. Вряд ли где-либо можно создать идеальную меритократию, но я точно знаю, что мы должны двигаться в этом направлении. Мы хотим, чтобы каждый россиянин был уверен в том, что Россия — страна возможностей.

Интервью взяла Анастасия Мануйлова