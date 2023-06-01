Искусство в промышленности

Участие в культурных проектах — характерный тренд социально ответственного бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ТМК Фото: Пресс-служба ТМК

Во все времена человек труда вдохновлял творцов. Сегодня можно наблюдать новый виток интереса к слиянию культуры и промышленности, и речь не только о промышленном туризме. Здесь сокрыт гораздо более глубокий смысл и возможность через доступные для понимания формы, через яркие и эмоциональные образы рассказать о сложном технологическом мире, художественно осмыслить и подсветить красоту металлургических процессов.

Культурные проекты социально ответственного бизнеса сегодня становятся яркой демонстрацией того, как под влиянием принципов устойчивого развития меняется культурный код отдельных территорий. Ярким примером служит Трубная металлургическая компания (ТМК), которой важно, как живут сотрудники и что их окружает не только на заводах, но и за проходными предприятий, какие возможности для культурного просвещения и развития есть у трубников и членов их семей. Для этого ТМК участвует в различных культурных акциях. Одна из них — «Ночь музеев», девиз которой в этом году гласил: «История и истории».

Поскольку истории заводов складываются в том числе из историй отдельных людей, площадки ТМК сделали акцент на рассказах об основателях, владельцах и рабочих, внесших свою лепту в развитие предприятий. Музей Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) в рамках «Ночи музеев» провел встречу с родственниками Ивана Еловских — заслуженного металлурга, прокатавшего в 1920 году первую трубу завода и внесшего большой вклад в становление предприятия и города. Также для гостей провели обзорную экскурсию по музею, детскую интерактивную программу «Здесь города начало» и чаепитие в старинных русских традициях.

Программа музейного комплекса «Северская Домна» (Северский трубный завод, СТЗ) «Тайная сила» была посвящена 305-летию Полевского. Через театрализованное оживление исторических персонажей и героев сказов Павла Бажова был раскрыт секрет силы и мощи уральской земли и ее жителей. Вместо классических экскурсий гостям представили инсталляцию в честь Дмитрия Соломирского — последнего представителя династии горнозаводчиков Турчаниновых — Соломирских и известного мецената. Здесь, в памятнике промышленной архитектуры, сохранившемся в первозданном облике, реконструировали русский императорский бал в стиле ампир, сыграли на этнических музыкальных инструментах и познакомили гостей с традиционной русской забавой «Городки» — любимой игрой и крестьян, и дворян царской России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ТМК Фото: Пресс-служба ТМК Фото: Пресс-служба ТМК Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба ТМК Фото: Пресс-служба ТМК Фото: Пресс-служба ТМК

Погрузиться в сказочный мир Павла Бажова смогли и посетители новой культурной институции Полевского — народного музея «Малахитовая шкатулка», который был создан по инициативе СТЗ в 2019 году. Гостей также познакомили с редкими экспонатами советских и современных мастеров: кукольников, миниатюристов, фарфористов и литейщиков.

Новым опытом для ТМК станет участие Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) во Всероссийском фестивале «Ночь заводов» (пройдет в августе). Событие выросло из Уральской индустриальной биеннале современного искусства, в которой неоднократно участвовали площадки ТМК. В рамках фестиваля индустриальные объекты из 18 городов — от Калининграда до Тобольска — станут площадками для выставок, экскурсий, спектаклей.

Несмотря на то, что ЧТПЗ участвует в фестивале впервые, у него есть богатый опыт. Здесь неоднократно проходили культурные мероприятия, а один из цехов даже становился концертной площадкой — там выступал государственный симфонический оркестр им. Е. Светланова. Участие в «Ночи заводов» — следующий шаг, который позволит развивать представление о трубной промышленности как об интересном и живом пространстве. Фестиваль поможет продемонстрировать, что металлургия сегодняшнего дня далека от стереотипного образа тяжелого физического труда у мартеновских печей, что теперь это высокотехнологичный процесс, где рабочий становится повелителем сложных агрегатов, а утилитарный на первый взгляд процесс выпуска труб может вдохновлять на творчество.

Куратором фестивального проекта на ЧТПЗ стала Лаборатория «Новых медиа» Александринского театра. Команда наставников уже побывала на заводе, «примеряя» первоначальные идеи. Им показали цех «Высота 239», предприятие ТМК ЭТЕРНО, а также легендарный цех № 6, где в 1960-е годы прошлого века впервые в СССР была освоена технология выпуска труб диаметром 1020 мм из двух полуцилиндров. По мнению кураторов, на заводе тоже происходят творческие процессы — здесь создаются вещи, которые останутся на века.

И хотя знакомство с ЧТПЗ началось с картинок и видео в интернете, именно реальные масштабы предприятия покорили воображение представителей креативной индустрии. В качестве финальной конфигурации гостям будет представлен формат, благодаря которому молодые люди смогут увидеть ЧТПЗ с нового ракурса — как потенциальное место работы и как площадку для раскрытия талантов и воплощения идей.

Подготовила Анастасия Реутова