Слово редактора

Все мы слышали выражение «добрые дела любят тишину». Во многом это продиктовано сильными и глубокими традициями русской культуры. Действительно, многие люди и компании стараются не афишировать свою деятельность, направленную на позитивные изменения в той или иной сфере. В этом «режиме тишины», конечно, нет ничего предосудительного. Как говорится, личное дело каждого. Однако, если посмотреть с другой стороны, с точки зрения развития общества в целом и культуры взаимопомощи и вовлеченности, вдохновляющие истории многих компаний и людей, практикующих выраженный социально направленный подход и рассказанные с помощью СМИ широкой аудитории, зачастую становятся тем самым положительным и заразительным примером, который мотивирует многих других задуматься и вовлечься в позитивные трансформационные процессы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Улаз Фото: Евгения Улаз

Уже второй год подряд мы выпускаем «Коммерсантъ. Стиль. Инициативы», чтобы рассказывать о людях, компаниях и институциях, которые своими проектами и делами меняют жизнь к лучшему. Мы концентрируем в этом выпуске истории успешных проектов в области социальной ответственности, благотворительности, экологии и устойчивого развития. Мы в целом говорим в этом номере про добро и волю к позитивным изменениям.

И даем бизнесу, власти, обществу и нашим коллегам из СМИ посыл — сейчас самое время говорить о хорошем.

Марина Архипова