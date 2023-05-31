Частный детектив ввязался в дело

В Хакасии вынесли приговор бывшему первому заместителю главы республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Вячеславу Павину, ставшему частным детективом, и его экс-супруге Светлане Павиной, ранее занимавшей должность старшего помощника руководителя управления по связям со СМИ. Как указывается в деле, Вячеслав и Светлана Павины якобы обещали за 450 тыс. руб. посодействовать в смягчении условий содержания осужденной в колонии, но на деле не намеревались этого делать. За покушение на мошенничество Вячеславу Павину присудили три года условно, Светлане Павиной — два с половиной года условно. Обвиняемые опровергают доводы следствия, заявляя, что стали жертвой провокации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Городской суд Абакана рассмотрел резонансное уголовное дело бывших высокопоставленных сотрудников республиканского управления СКР экс-супругов Вячеслава и Светланы Павиных.

События, которые изложены в материалах дела, произошли в январе 2022 года. К тому времени супруги уже уволились из следственного ведомства. Бывший первый замглавы республиканского управления СКР полковник юстиции Вячеслав Павин, отдавший правоохранительной системе четверть века, работал частным детективом и оказывал юридическую помощь. Его супруга, подполковник юстиции Светлана Павина, ранее занимавшая должность старшего помощника руководителя управления СКР по взаимодействию со СМИ, возглавляла пресс-службу регионального УФСИН России (в последующем она была уволена).

Как указывается в материалах дела, к Вячеславу Павину обратилась жительница Абакана, чья дочь отбывала срок 2 года 10 месяцев за торговлю наркотиками. Клиентка пыталась добиться для родственницы смягчения условий содержания в колонии общего режима или перевода в колонию-поселение. Согласно версии следствия, бывший следователь Павин и его экс-супруга, работающая в тюремном ведомстве, якобы пообещали решить вопрос за 450 тыс. руб., фактически не намереваясь этого делать. Потерпевшая заплатила сначала 50 тыс. руб., а через несколько дней — еще четверть миллиона. При передаче второго транша бывших супругов задержали с поличным оперативники управления ФСБ по Республике Хакасия, под чьим контролем проходила встреча. Арестовывать подозреваемых не стали, отпустив под подписку о невыезде.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ход следствия поставил на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Вячеславу и Светлане Павиным предъявили обвинение в покушении на мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК РФ), поскольку распорядиться деньгами они не могли. В августе 2022 года бывшие сотрудники СКР предстали перед судом. В ходе разбирательства Вячеслав и Светлана Павины вину не признали, заявив, что в отношении них была совершена провокация. Суд в эту версию не поверил.

Представленные доказательства убедили суд в виновности бывших супругов. Вячеславу Павину он назначил три года лишения свободы условно и запретил заниматься частной детективной или сыскной деятельностью на два года. Его бывшей жене, рассказали в прокуратуре Хакасии, назначили два с половиной года условно с лишением права занимать должности на госслужбе на полтора года. Будут ли стороны обжаловать приговор, пока неизвестно. Получить комментарий защиты не удалось.

Константин Воронов