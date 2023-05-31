В субботу до кладбищ Казане запустят спецподачу автобусов

В ближайшую субботу, 3 июня, до казанских кладбищ будет организована спецподача автобусов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В частности, до Самосырского кладбища будут ходить автобусы №201с (от проспекта Победы), №202с (от Чеховского рынка, до кладбища в Дербышках — №204 (от жилого массива Дербышки), до Юдинского кладбища — №205с (от ДК железнодорожников), до кладбища в поселке Сухая река — №206с (от ДК Ленина) и 208с (от Гаврилова) и до кладбища «Курган» — №207с (от Самосыровского кладбища).

Кроме того, 3 июня ряд маршрутов будет ходить по режиму рабочего дня. Это автобусы №№2, 23, 37, 46, 56, 71, 72 и троллейбусы №2, 3, 5, 7. Также до Киндерского кладбища будут ездить автобусы 84.

"Ъ-Казань"