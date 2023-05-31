Nintendo отключила российскую версию официального сайта

Разработчик игровых консолей и видеоигр Nintendo, ранее сообщивший о сворачивании деятельности в России, объяснил, как компания будет работать в стране в будущем. Компания Nintendo сообщила, что с сегодняшнего дня, 31 мая, отключает возможность создавать новые учетные записи с указанием России в качестве страны-пользователя. Компания также отключила официальный сайт nintendo.ru, предназначенный для клиентов из России.

Компания пояснила, что цифровой магазин Nintendo eShop «будет работать в ограниченном режиме». По утверждению компании, пользователи, которые раньше покупали цифровой контент в российском Nintendo eShop, смогут «в обозримом будущем» загружать его повторно. После ухода международных платежных систем из РФ в марте 2022 года Nintendo eShop был, по формулировке компании, закрыт на техническое обслуживание. Пользователи консолей Nintendo Switch из России могли вновь загружать архивированные игры (то есть удаленные с сохранением иконки в меню), но доступ к полностью удаленным играм был закрыт.

После начала военной операции на Украине Nintendo остановила поставки в РФ. В апреле 2023 года Nintendo сообщила, что сохраняет «минимальное присутствие в России для завершения сворачивания деятельности». К тому моменту компания «Ачивка», гендиректором которого является гендиректор российского офиса Nintendo Яша Хаддажи, организовала параллельный импорт видеоигр. Согласно сообщению Nintendo, компания рассматривает «Ачивку» в качестве потенциального поставщика услуг по гарантии на уже реализованные в РФ товары.

Юрий Литвиненко