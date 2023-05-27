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Коммерсантъ FM
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Suddeutsche Zeitung: Россия сократила предел численности сотрудников учреждений ФРГ в стране до 350

Российские власти сократили предел численности сотрудников учреждений Германии в стране до 350, из-за чего нескольким сотням немцев придется покинуть РФ, сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники. МИД ФРГ в ответ намерен «сбалансировать» российское присутствие в Германии.

По данным издания, сотрудникам германских учреждений нужно будет покинуть Россию до начала июня, точные сроки не приводятся. В числе тех, кто вынужден уехать,— дипломаты, учителя, сотрудники Культурного центра имени Гёте. Как утверждает российская сторона, правительство ФРГ изначально направило в РФ вдвое больше служащих, чем Россия в Германию.

«Этот установленный с начала июня Россией предел потребует больших сокращений во всех областях нашего присутствия в РФ»,— заявили газете в МИД Германии. Там добавили, что правительство ФРГ «будет следить за тем, чтобы на практике сохранялся реальный баланс» по числу дипломатических сотрудников в обеих странах.

В январе 2022 года Германия объявила персоной нон грата сотрудника российского консульства в Мюнхене. Его обвинили в шпионаже в сфере космических технологий. В апреле того же года власти ФРГ выслали 40 российских дипломатов. В апреле 2023-го МИД РФ сообщил о массовой высылке российских дипломатов из Германии. В ведомстве обвинили ФРГ в разрушении «всего массива российско-германских отношений» и приняли в ответ зеркальные меры. Сколько дипломатов решила выслать Москва, не уточнялось.

Лаура Кеффер

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