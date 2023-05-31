Япония с 2025 года начнет эксперимент по получению и передаче солнечной энергии с земной орбиты

Японское космическое агентство JAXA и правительство Японии намерены провести в 2025 году эксперимент по получению и передаче солнечной энергии из космоса на Землю, пишет Nikkei. В случае успеха Япония станет первой страной, освоившей эту технологию.

Проект возглавляет профессор Киотского университета Наоки Синохара, который работает над технологией с 2009 года. Идея заключается в сборе солнечной энергии с помощью небольших спутников, размещенных на орбите Земли. После они должны передавать накопленную энергию в виде микроволн на наземные приемные станции. В теории это позволит получать солнечную энергию круглосуточно вне зависимости от погодных условий, так как облака не мешают микроволнам достигать поверхности Земли.

Впрочем, за несколько десятилетий работы над этой технологией ученым из разных стран пока не удалось добиться передачи сигнала на существенные расстояния. Главным успехом господина Синохары, например, является передача энергии в микроволнах на Земле на расстояние около 50 м в 2018 году. И пока запланированы эксперименты с передачей энергии только на 1 км и 5 км соответственно.

Кроме того, нынешний уровень развития технологий предполагает, что площадь панелей у спутников должна быть порядка 2 кв. км, а стоимость 1 ГВт полученной таким способом энергии составит более $7 млрд.

Разработкой технологии по передаче солнечной энергии с орбиты Земли также занимаются в США (исследовательская лаборатория ВВС и Калифорнийский технологический институт) и в Китае (Чунцинский университет). О намерении создать технологию получения солнечной энергии из космоса говорили и представители Европейского космического агентства.

Кирилл Сарханянц