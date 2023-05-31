Волгоградца приговорили к 8,5 года строгого режима за попытку поджога здания краснодарского УФСБ

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) признал жителя Волгограда Игоря Паскаря виновным в совершении теракта и вандализме по мотивам политической ненависти, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев в колонии строгого режима, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правозащитная организация «Зона Солидарности» Фото: Правозащитная организация «Зона Солидарности»

Суд установил, что 14 июня 2022 года Игорь Паскарь бросил бутылку с зажигательной смесью на тротуар на входе в здание управления ФСБ России по Краснодарскому краю. После этого мужчина не пытался скрыться и сам дождался силовиков. При этом он нанес краской синего и желтого цвета две полоски на лицо, что символизировало протест против военной операции на Украине. Загоревшийся коврик у входа в здание быстро потушили.

Следствие также выяснило, что 12 июня Игорь Паскарь, находясь в общественном месте в Краснодаре, поджег фитиль у заранее подготовленной им стеклянной бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и бросил бутылку на тротуарную плитку под закрепленным на стене здания плакатом с патриотическим изображением, после чего скрылся с места происшествия.

Анна Перова, Краснодар