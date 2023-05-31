«Продимекс» в 2023 году вложит в ремонт и модернизацию сахарных заводов в Воронежской области 220 млн рублей

На сахарных заводах группы «Продимекс» в Воронежской области начался межсезонный ремонт. В среднем по состоянию на 22 мая работы выполнены на 35,4% от плана, рассказали в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Одновременно с ремонтом проводится и модернизация производств. Общий объем вложений в ремонт и модернизацию должен составить около 220 млн руб. При этом инвестиционные планы, утвержденные ранее, требуют поставки не только отечественного, но и импортного оборудования. Иностранные ограничения привели к тому, что поставщики не выдерживают первоначально утвержденные графики отгрузки оборудования. «Хотя это некритично и не повлияет на готовность производств к выполнению задач, но нарушает ритмичность проведения работ»,- отметили в «Продимексе».

Большая часть инвестпроектов этого сезона на воронежских заводах направлена на увеличение производительности выработки гранулированного жома, рассказали в компании. Так, на заводе «Лискисахар» планируется установка дополнительных жомовых прессов, на Елань-Коленовском сахарном заводе – установка новых жомосушильных барабанов, на Перелешинском сахарном комбинате – ввод нового склада гранулированного жома, на Эртильском сахарном заводе – монтаж дополнительного жомового пресса. Но на Ольховатском сахарном комбинате одновременно с ремонтными работами проводятся и другие мероприятия. Напомним, это предприятие занимается круглогодичной переработкой свекловичной мелассы с извлечением сахарного сиропа (экстракта) и жидкого бетаина (32%). С 15 мая завод приступил к очередному циклу переработки сиропа для выработки сахаров улучшенного качества: за год планируется получить дополнительно до 24 тыс. тонн кристаллического сахара.

Сейчас воронежские сахарные заводы ведут отгрузку гранулированного жома. Из-за экспортных ограничений предприятия стараются переориентироваться с иностранных на внутрироссийских потребителей и сейчас ищут покупателей, занимаются изменением логистики и организацией новых видов отгрузок (например, контейнерная с упаковкой в тару). Кроме того, уже закончилась кампания по отгрузке хозяйствам Воронежской области и других регионов России агрохимиката «дефекат известковый», необходимого для известкования почв (объем отгрузок составил 57 тыс. тонн).

Напомним, по итогам завершившегося сезона предприятия «Продимекса» совокупно выработали более 1,2 млн тонн сахара и более 370 тыс. тонн гранулированного жома. Кампания по переработке сахарной свеклы урожая 2022 года продлилась 165 дней.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (ежегодно выпускает более 1 млн т продукции). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает более 7,5 млн т продукции растениеводства, в том числе свыше 1,8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях — свыше 13 тыс. человек.