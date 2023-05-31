Раш стрелял по беженцам

Верховный суд ДНР вынес приговор старшему сержанту националистического подразделения «Азов» (признано террористическим и запрещено в России) Максиму Кондрашеву (позывной Раш). По данным следствия, он расстрелял из автомата микроавтобус с беженцами, убив четырех его пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Кондрашев

Фото: Следственный комитет РФ Максим Кондрашев

Фото: Следственный комитет РФ

Суд в Донецке рассмотрел уголовное дело в отношении командира отделения зенитно-ракетного дивизиона войсковой части №3057 военизированного националистического объединения «Азов» национальной гвардии Украины старшего сержанта Максима Кондрашева, сообщили «Ъ» в ГВП. Раш обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов).

Уроженец Павлодара (Днепропетровская область), он служил в дивизионе по контракту с конца ноября 2020 года до момента пленения военнослужащими Российской Федерации, то есть до 18 мая прошлого года. В своем подразделении Максим Кондрашев являлся командиром отделения.

По данным СКР, с начала СВО сержант Кондрашев вместе с другими военнослужащими в. ч. №3057 находился в Мариуполе, в том числе на территории публичного акционерного общества «МК Азовсталь».

В 21 час 2 марта прошлого года старшего сержанта вместе с сослуживцами отправили на перекресток улиц Шевченко и Греческая Мариуполя, где они заняли позиции. Еще через час Кондрашев обратил внимание на микроавтобус белого цвета Mercedes sprinter, двигавшийся по Греческой.

По версии следствия, Кондрашев «отчетливо видел, что за рулем данного автобуса, а также в его салоне находятся мирные жители, одетые в гражданскую одежду, которые не принимали участия в вооруженном конфликте, не были вооружены и не оказывали какую-либо помощь противнику».

Когда же sprinter не остановился, старший сержант открыл по нему огонь из автомата Калашникова. По словам свидетеля из числа сослуживцев Кондрашева, тот стрелял по минивэну, начиная от окон водительской двери и заканчивая его задней частью. После обстрела машина проехал около десяти метров и остановилась у обочины. В салоне были найдены трупы трех мужчин и женщины. Это были местные жители, которые пылись спастись от боевых действий.

Суд, где обвинение поддерживала объединенная группировка войск и сил на Донбассе, признал вину подсудимого во всех инкриминированных ему преступлениях. По совокупности его приговорили к пожизненному сроку.

Николай Сергеев