Китайский индекс промышленной активности в мае оказался ниже прогнозов

По данным китайского Управления национальной статистики, в мае китайский индекс промышленной активности (PMI) составил всего 48,8 пункта, что означает снижение активности (показатель меньше 50 пунктов). Майский индекс оказался ниже 49,2 пункта — прогноза аналитиков, опрошенных Reuters, и опустился до пятимесячного минимума, уровня декабря прошлого года, когда в Китае были сняты жесткие ковидные ограничения.

Данные о фактическом замедлении экономического восстановления КНР серьезно огорчили инвесторов — после выхода статистики ведущие биржевые индексы АТР стали снижаться: японский Nikkei 225 потерял 1,5%, гонконкский Hang Seng — 2%, австралийский ASX — 1,6%.

Эксперты объясняют снижение индекса промышленной активности в Китае слабым спросом на китайскую продукцию за рубежом и внутренними проблемами в экономике, особенно на рынке недвижимости. Уже в апреле экспорт товаров из Китая вырос на 8,5%, что заметно хуже марта, когда прирост составил 14,8%.

Евгений Хвостик