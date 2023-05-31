В новых регионах создадут единое предприятие «Железные дороги Новороссии»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия «Железные дороги Новороссии», объединяющего железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Головной офис предприятия будет расположен в Донецке.

В правительстве отметили, что за счет создания ФГУП «Железные дороги Новороссии» удастся выстроить единую логистику в четырех новых регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также реализовать единую систему управления процессом перевозок.

Относиться «Железные дороги Новороссии» будут к ведению Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор). Росжелдор совместно с Росимуществом должен к концу 2025 года сформировать имущество нового предприятия.

Сотрудники предприятий «Донецкая железная дорога», «Луганская железная дорога», «Херсонская железная дорога», «Мелитопольская железная дорога» и концерна «Железные дороги Донбасса» смогут трудоустроиться на новое предприятие в порядке перевода.

6 апреля в ходе встречи с врио ДНР Денисом Пушилиным президент Владимир Путин рассказал о планах по улучшению в регионе автомобильных дорог и строительству железной дороги. По словам главы государства, необходимо сделать два-три соединения между существующими магистралями, чтобы обеспечить необходимое количество перевозки грузов и пассажирское движение.

Милена Костерева