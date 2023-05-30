Свалки государственного значения

Муниципалитеты не должны платить за уборку бесхозных свалок на неразграниченных земельных участках, находящихся в государственной собственности. Такое решение провозгласил во вторник Конституционный суд (КС), сославшись при этом на новые положения Конституции о единстве публичной власти. Федеральному законодателю надлежит внести необходимые изменения в действующее правовое регулирование, в том числе определить принадлежность, распределение и источники финансового обеспечения полномочий по ликвидации мусора, говорится в решении суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свалка бытовых отходов возле деревни Игумново

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Свалка бытовых отходов возле деревни Игумново

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Поводом для проверки законов «О введении в действие Земельного кодекса», «Об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ)» и «Об отходах производства» стали жалобы администраций города Кодинска (Красноярский край) и Новосибирского района Новосибирской области. Муниципалитеты были не согласны с тем, что их обязывают убирать свалки на принадлежащих государству территориях, ведь такие полномочия не подкреплены соответствующим финансированием.

Однако суды в обоих случаях пришли к выводу, что раз местные власти уполномочены распоряжаться государственными землями, то они и должны нести ответственность за все происходящее на подведомственных территориях.

Заявители с таким подходом не согласились. Закон об МСУ и Бюджетный кодекс прямо запрещают муниципалитетам участвовать в отправлении государственных полномочий и решать вопросы, отнесенные к компетенции органов госвласти, за счет местных бюджетов. Это противоречит конституционному принципу самостоятельности МСУ и нарушает принцип единства публичной власти, настаивали они.

Источники финансирования таких работ уже определены, возражали в правительстве. На устранение вреда, нанесенного свалками природным ресурсам, муниципалитеты вправе использовать доходы от участков, собственность на которые не разграничена, а также платежи в счет штрафов за негативное воздействие на окружающую среду, 60% которых идет в муниципальные бюджеты, объясняла участникам во время публичных слушаний по этому делу директор Департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства РФ Елена Ковалева. Кроме того, государство оказывает активное содействие местным властям в борьбе с мусором в рамках федерального проекта «Чистая страна».

Однако Конституционный суд пришел к выводу, что такой механизм нельзя признать действенным: он не позволяет учесть размер свалки, доходы местного бюджета, ликвидность земельного участка, наличие либо отсутствие возможности предоставить его в пользование на инвестиционных условиях и прочие факторы.

А федеральные программы рассчитаны главным образом на ликвидацию крупных свалок в городах, отмечается в решении КС. Между тем задача по ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов имеет общегосударственное значение, а потому в ее решении должны участвовать органы всех уровней публичной власти, подчеркнул суд. Использование в правоприменительной практике спорных норм как основания для того, чтобы возложить на муниципалитеты всю ответственность за свалки, приводит к нарушению принципа самостоятельности местного самоуправления, а также нарушению принципа единства системы публичной власти, подчеркивается в решении суда.

Законодатель должен установить распределение и источники финансирования полномочий по расчистке нелегальных свалок. До этого на местные власти может быть возложена такая обязанность, но принимая такое решение, суды должны определить объем необходимого финансирования из федерального или регионального бюджета. Если же муниципалитеты после провозглашения данного постановления КС исполнят такие судебные решения и расчистят свалки полностью за свой счет, то они имеют право на возмещение расходов за счет бюджета РФ или субъекта федерации.

Представлявшая в суде администрацию Кодинска Ольга Баженова сказала “Ъ”, что заявители полностью удовлетворены принятым решением и «очень довольны»: теперь вынужденные бороться со свалками муниципалитеты не останутся без финансирования, надеется она.

В своей жалобе заявители не случайно апеллировали к принципу единства публичной власти, добавляет госпожа Баженова: новые положения Конституции предусматривают механизм его реализации — в частности, ст. 133, где сказано, что муниципалитеты имеют право на компенсацию дополнительных расходов, возникших при осуществлении публичных функций и полномочий. Очень важно было заставить этот принцип заработать. Теперь заявители намерены добиться пересмотра своего дела.

Кроме того, как утверждается в письменном отзыве Росимущества, ведомство совместно с Минфином уже прорабатывает вопрос законодательного закрепления полномочий по ликвидации несанкционированных свалок за органами МСУ.

Анастасия Корня