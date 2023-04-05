Кто уполномочен убирать

Конституционный суд (КС) во вторник выяснял в открытом заседании, кто должен платить за уборку несанкционированных свалок на неразграниченных земельных участках, находящихся в государственной собственности. По общему правилу, за состояние земельного участка отвечает его владелец или арендатор, но в данном случае «крайними» оказались муниципалитеты. Представители органов власти по-разному объясняли суду, как это произошло и что теперь делать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

КС 4 апреля приступил к проверке жалоб администраций города Кодинска (Красноярский край) и Новосибирского района Новосибирской области. Они оспаривают нормы нескольких законов (в том числе «О введении в действие Земельного кодекса», «Об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ)» и «Об отходах производства»), но их претензии сводятся, в сущности, к одному: на муниципалитеты возложили обязанности по ликвидации бесхозных свалок, а финансирование на это не предусмотрено.

По общему правилу за мусор на своей территории должен отвечать владелец участка, но в данном случае речь идет о землях, госсобственность в отношении которых до сих пор не была разграничена. Это значит, что они остаются в федеральной собственности. Но и в Красноярском крае, и в Новосибирской области суды все-таки назначили ответственными за ликвидацию бесхозных свалок местные власти. При этом они ссылались в том числе на закон «О введении в действие Земельного кодекса», из которого вытекает, что раз уж муниципалитеты отвечают за распределение расположенных на их территории земель, то должны отвечать и за их содержание, даже если собственник участка не определен.

Заявители с таким подходом категорически не согласны. Они напоминают, что закон о МСУ и Бюджетный кодекс прямо запрещают муниципалитетам участвовать в отправлении государственных полномочий и решать вопросы, отнесенные к компетенции органов госвласти, за счет местных бюджетов.

Между тем разработка и охрана земель относятся к полномочиям федерации, а вопросы владения и пользования землями находятся в совместном ведении РФ и субъектов, напоминают авторы жалоб.

По их мнению, подобная практика противоречит конституционному принципу самостоятельности МСУ и нарушает принцип единства публичной власти.

Представители федеральной власти продемонстрировали разнонаправленный подход к проблеме. Так, в Госдуме и Совете федерации убеждены, что спорные нормы не противоречат Конституции, так как не предполагают обязанности органов МСУ ликвидировать несанкционированные свалки в отношении не принадлежащих им земельных участков. Но поскольку суды периодически решают по-другому, решением проблемы могло бы стать признание нормы частично не соответствующей Конституции, предложила сенатор Ирина Рукавишникова. А вот полпред президента в КС Александр Коновалов считает сложившуюся практику правильной: не должно возникать ситуации, когда невозможно определить, кто отвечает за бесхозные свалки, объяснил он. В противном случае у местных властей не было бы стимула к работе с такими участками, региональные операторы не могли бы рассчитывать на погашение понесенных при ликвидации свалок расходов, а в итоге граждане страдали бы от плохой экологии. Впрочем, добавил господин Коновалов, КС может дополнить толкование этих норм так, чтобы муниципалитетам определили источники финансирования на решение соответствующих вопросов.

В свою очередь, директор Департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства РФ Елена Ковалева доказывала, что такие источники уже определены: на устранение вреда, нанесенного свалками природным ресурсам, муниципалитеты вправе использовать любые средства местного бюджета, в том числе доходы от участков, собственность на которые не разграничена, а также платежи в счет штрафов за негативное воздействие на окружающую среду, 60% которых идет в муниципальные бюджеты. В свое время передача этих доходов муниципалитетам была обусловлена именно тем, что им были переданы полномочия по распоряжению такими участками, вспоминала госпожа Ковалева.

Кроме того, государство оказывает активное содействие местным властям в борьбе с мусором: в прошлом году 58 свалок ликвидировали в рамках федерального проекта «Чистая страна», также запущен проект «Генеральная уборка», тоже предполагающий борьбу со свалками, говорила представитель правительства.

По ее мнению, у муниципалитетов достаточно механизмов для того, чтобы получить помощь от государства на борьбу с мусором, но они должны и сами проявлять инициативу.

В то же время представитель администрации Кодинска Ольга Баженова настаивала, что муниципалитеты не отказываются платить за ликвидацию свалок, а вопрос лишь в поисках механизмов, которые позволили бы это сделать. По ее словам, Кодинск занимает 27 кв. км, 90% этой площади — неразграниченные земельные участки, находящиеся в госсобственности. И только 30% из них сдаются в аренду, то есть вырученных средств недостаточно для содержания всех этих угодий, пожаловалась госпожа Баженова. Впрочем, как следует из письменного отзыва Росимущества, ведомство совместно с Минфином уже прорабатывает вопрос законодательного закрепления полномочий по ликвидации несанкционированных свалок за органами МСУ.

Как ожидается, КС вынесет решение по этому делу в течение ближайших недель.

Анастасия Корня