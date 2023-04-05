Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кто уполномочен убирать

В Конституционном суде поспорили о мусоре и единстве публичной власти

Конституционный суд (КС) во вторник выяснял в открытом заседании, кто должен платить за уборку несанкционированных свалок на неразграниченных земельных участках, находящихся в государственной собственности. По общему правилу, за состояние земельного участка отвечает его владелец или арендатор, но в данном случае «крайними» оказались муниципалитеты. Представители органов власти по-разному объясняли суду, как это произошло и что теперь делать.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

КС 4 апреля приступил к проверке жалоб администраций города Кодинска (Красноярский край) и Новосибирского района Новосибирской области. Они оспаривают нормы нескольких законов (в том числе «О введении в действие Земельного кодекса», «Об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ)» и «Об отходах производства»), но их претензии сводятся, в сущности, к одному: на муниципалитеты возложили обязанности по ликвидации бесхозных свалок, а финансирование на это не предусмотрено.

По общему правилу за мусор на своей территории должен отвечать владелец участка, но в данном случае речь идет о землях, госсобственность в отношении которых до сих пор не была разграничена. Это значит, что они остаются в федеральной собственности. Но и в Красноярском крае, и в Новосибирской области суды все-таки назначили ответственными за ликвидацию бесхозных свалок местные власти. При этом они ссылались в том числе на закон «О введении в действие Земельного кодекса», из которого вытекает, что раз уж муниципалитеты отвечают за распределение расположенных на их территории земель, то должны отвечать и за их содержание, даже если собственник участка не определен.

Заявители с таким подходом категорически не согласны. Они напоминают, что закон о МСУ и Бюджетный кодекс прямо запрещают муниципалитетам участвовать в отправлении государственных полномочий и решать вопросы, отнесенные к компетенции органов госвласти, за счет местных бюджетов.

Между тем разработка и охрана земель относятся к полномочиям федерации, а вопросы владения и пользования землями находятся в совместном ведении РФ и субъектов, напоминают авторы жалоб.

По их мнению, подобная практика противоречит конституционному принципу самостоятельности МСУ и нарушает принцип единства публичной власти.

Представители федеральной власти продемонстрировали разнонаправленный подход к проблеме. Так, в Госдуме и Совете федерации убеждены, что спорные нормы не противоречат Конституции, так как не предполагают обязанности органов МСУ ликвидировать несанкционированные свалки в отношении не принадлежащих им земельных участков. Но поскольку суды периодически решают по-другому, решением проблемы могло бы стать признание нормы частично не соответствующей Конституции, предложила сенатор Ирина Рукавишникова. А вот полпред президента в КС Александр Коновалов считает сложившуюся практику правильной: не должно возникать ситуации, когда невозможно определить, кто отвечает за бесхозные свалки, объяснил он. В противном случае у местных властей не было бы стимула к работе с такими участками, региональные операторы не могли бы рассчитывать на погашение понесенных при ликвидации свалок расходов, а в итоге граждане страдали бы от плохой экологии. Впрочем, добавил господин Коновалов, КС может дополнить толкование этих норм так, чтобы муниципалитетам определили источники финансирования на решение соответствующих вопросов.

В свою очередь, директор Департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства РФ Елена Ковалева доказывала, что такие источники уже определены: на устранение вреда, нанесенного свалками природным ресурсам, муниципалитеты вправе использовать любые средства местного бюджета, в том числе доходы от участков, собственность на которые не разграничена, а также платежи в счет штрафов за негативное воздействие на окружающую среду, 60% которых идет в муниципальные бюджеты. В свое время передача этих доходов муниципалитетам была обусловлена именно тем, что им были переданы полномочия по распоряжению такими участками, вспоминала госпожа Ковалева.

Кроме того, государство оказывает активное содействие местным властям в борьбе с мусором: в прошлом году 58 свалок ликвидировали в рамках федерального проекта «Чистая страна», также запущен проект «Генеральная уборка», тоже предполагающий борьбу со свалками, говорила представитель правительства.

По ее мнению, у муниципалитетов достаточно механизмов для того, чтобы получить помощь от государства на борьбу с мусором, но они должны и сами проявлять инициативу.

Концессии «мусорной» отрасли требуют качественного содержания

В то же время представитель администрации Кодинска Ольга Баженова настаивала, что муниципалитеты не отказываются платить за ликвидацию свалок, а вопрос лишь в поисках механизмов, которые позволили бы это сделать. По ее словам, Кодинск занимает 27 кв. км, 90% этой площади — неразграниченные земельные участки, находящиеся в госсобственности. И только 30% из них сдаются в аренду, то есть вырученных средств недостаточно для содержания всех этих угодий, пожаловалась госпожа Баженова. Впрочем, как следует из письменного отзыва Росимущества, ведомство совместно с Минфином уже прорабатывает вопрос законодательного закрепления полномочий по ликвидации несанкционированных свалок за органами МСУ.

Как ожидается, КС вынесет решение по этому делу в течение ближайших недель.

Анастасия Корня

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...