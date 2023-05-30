В Госдуму внесли законопроект о запрете приватизации имущества религиозного значения

Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил, что стал инициатором двух законопроектов, направленных на защиту Русской православной церкви и других традиционных конфессий в вопросе обеспечения их имущественных и земельных прав, передает ТАСС. Один из законопроектов уже внесен на рассмотрение в Госдуму — он предлагает запретить приватизацию имущества религиозного назначения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Гаврилов уточнил, что к имуществу религиозного значения относятся не только храмы, но и важные для богослужения предметы, например иконы.

«Наш законопроект позволит остановить до сих пор продолжающийся процесс незаконного захвата и квазизаконной передачи таких объектов частным собственникам и пресечь использование их не по религиозному назначению, например для открытия в храмовых комплексах магазинов, питейных заведений или развлекательных центров. Эта практика оскорбляет чувства верующих. Необходима гарантия сохранения за церковью целевого использования данных объектов»,— сказал депутат.

Второй, еще не обнародованный законопроект, должен обеспечить защиту земельных интересов религиозных организаций в национальных парках и заповедниках, где нельзя оформить частную собственность на участок. Для решения этой проблемы депутаты предлагают закреплять за храмами земельные участки на срок 49 лет с возможностью продлить соглашение.

По словам господина Гаврилова, храмы могут функционировать в качестве социальных центров помощи сиротам, многодетным семьям и ветеранам военной операции.

Эрдни Кагалтынов