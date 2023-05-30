«Роскосмос» перенес с июля на август запуск первой в истории современной РФ миссии на Луну

Дату запуска станции «Луна-25» перенесли с 13 июля на август, сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram. Перенос в госкорпорации объяснили необходимостью провести дополнительные испытания по посадке аппарата на поверхность Луны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Роскосмос» Фото: «Роскосмос»

«Для достижения требуемой надежности реализации миссии необходимо провести дополнительные мероприятия, которые обеспечат устойчивую работу наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки на поверхность. Признано целесообразным запустить “Луну-25” в августе 2023 года»,— говорится в заявлении «Роскосмоса».

«Луна-25» — первая в истории современной России миссия на Луну. В ее рамках планируется отправка автоматического зонда для исследований в районе Южного полюса Луны. Ожидается, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.

Изначально запуск «Луны-25» планировалось осуществить до конца 2022 года, позднее он был перенесен на 13 июля текущего года.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в октябре 2022 года рассказывал, что у России появится возможность осуществить высадку космонавтов на Луну через десять лет. После запуска «Луны-25» запланированы также миссии «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28».

Эрдни Кагалтынов