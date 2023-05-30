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Коммерсантъ FM
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НАТО направит в Косово дополнительно 700 военных

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс направит в Косово дополнительно 700 военнослужащих и подготовит еще один батальон для отправки в случае необходимости. Об этом генсек сказал на пресс-конференции в Осло.

«Силы НАТО в Косово примут все необходимые действия, чтобы обеспечить безопасность всего населения края. НАТО направит дополнительно 700 военных в Косово и повысит уровень готовности еще одного батальона, чтобы он мог быть отправлен в случае необходимости»,— сказал господин Столтенберг (цитата по ТАСС).

Сейчас в Косово размещены международные силы под руководством НАТО (KFOR). По информации Associated Press, в настоящее время в частично признанной республике размещены 3762 военнослужащих KFOR из 27 стран.

25 мая на севере Косово начались столкновения этнических сербов, которые составляют в северных областях большинство населения, и местной полиции. Сербы протестуют против вступления в должность мэров-албанцев в северных городах Косово. 29 мая демонстранты столкнулись с жестким противодействием полиции. К концу дня правительственные здания под контроль взяли силы KFOR. В результате столкновений в этот день пострадал 41 солдат миссии НАТО и 52 этнических серба, заявил президент Сербии Александр Вучич.

На фоне обострения ситуации господин Вучич приказал привести войска в боевую готовность и выдвинуть их к границе с Косово. Также глава республики провел встречи с представителями США, Великобритании и стран Евросоюза. «Немедленный отзыв фальшивых мэров и отвод так называемых полицейских подразделений Приштины — условие для сохранения мира в Косово и Метохии»,— указывал президент. Власти Косово отзывать мэров-албанцев отказались.

Детали конфликта — в материале «Ъ» «Сербы померились митингами».

Эрдни Кагалтынов

Фотогалерея

Столкновения в Косово — фотогалерея

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29 мая протестующие собрались перед зданиями администраций на севере Косово с требованиями отставки мэров-албанцев и отвода полиции

29 мая протестующие собрались перед зданиями администраций на севере Косово с требованиями отставки мэров-албанцев и отвода полиции

Фото: Reuters / Laura Hasani

Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Также был блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы

Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Также был блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

В Звечане граждане попытались прорваться через кордоны, но полиция применила против них слезоточивый газ

В Звечане граждане попытались прорваться через кордоны, но полиция применила против них слезоточивый газ

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Всего в столкновениях участвовали несколько тысяч человек

Всего в столкновениях участвовали несколько тысяч человек

Фото: Reuters / Laura Hasani

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в столкновениях с полицией и контингентом НАТО в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в столкновениях с полицией и контингентом НАТО в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены

Фото: Reuters / Laura Hasani

Также в конфликте пострадали 41 военный НАТО (KFOR), трое были тяжело ранены

Также в конфликте пострадали 41 военный НАТО (KFOR), трое были тяжело ранены

Фото: Reuters / Laura Hasani

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово

Фото: Reuters / Laura Hasani

Также Александр Вучич анонсировал встречу с представителями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции 30 мая

Также Александр Вучич анонсировал встречу с представителями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции 30 мая

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Последствия столкновений в Косово

Последствия столкновений в Косово

Фото: Reuters / Laura Hasani

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29 мая протестующие собрались перед зданиями администраций на севере Косово с требованиями отставки мэров-албанцев и отвода полиции

Фото: Reuters / Laura Hasani

Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Также был блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

В Звечане граждане попытались прорваться через кордоны, но полиция применила против них слезоточивый газ

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Всего в столкновениях участвовали несколько тысяч человек

Фото: Reuters / Laura Hasani

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в столкновениях с полицией и контингентом НАТО в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены

Фото: Reuters / Laura Hasani

Также в конфликте пострадали 41 военный НАТО (KFOR), трое были тяжело ранены

Фото: Reuters / Laura Hasani

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово

Фото: Reuters / Laura Hasani

Также Александр Вучич анонсировал встречу с представителями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции 30 мая

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Последствия столкновений в Косово

Фото: Reuters / Laura Hasani

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