НАТО направит в Косово дополнительно 700 военных

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс направит в Косово дополнительно 700 военнослужащих и подготовит еще один батальон для отправки в случае необходимости. Об этом генсек сказал на пресс-конференции в Осло.

«Силы НАТО в Косово примут все необходимые действия, чтобы обеспечить безопасность всего населения края. НАТО направит дополнительно 700 военных в Косово и повысит уровень готовности еще одного батальона, чтобы он мог быть отправлен в случае необходимости»,— сказал господин Столтенберг (цитата по ТАСС).

Сейчас в Косово размещены международные силы под руководством НАТО (KFOR). По информации Associated Press, в настоящее время в частично признанной республике размещены 3762 военнослужащих KFOR из 27 стран.

25 мая на севере Косово начались столкновения этнических сербов, которые составляют в северных областях большинство населения, и местной полиции. Сербы протестуют против вступления в должность мэров-албанцев в северных городах Косово. 29 мая демонстранты столкнулись с жестким противодействием полиции. К концу дня правительственные здания под контроль взяли силы KFOR. В результате столкновений в этот день пострадал 41 солдат миссии НАТО и 52 этнических серба, заявил президент Сербии Александр Вучич.

На фоне обострения ситуации господин Вучич приказал привести войска в боевую готовность и выдвинуть их к границе с Косово. Также глава республики провел встречи с представителями США, Великобритании и стран Евросоюза. «Немедленный отзыв фальшивых мэров и отвод так называемых полицейских подразделений Приштины — условие для сохранения мира в Косово и Метохии»,— указывал президент. Власти Косово отзывать мэров-албанцев отказались.

Детали конфликта — в материале «Ъ» «Сербы померились митингами».

Эрдни Кагалтынов