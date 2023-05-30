Суд смягчил приговор американцу Гилману за избиение полицейского в Воронеже

Воронежский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу гражданина США Роберта Гилмана на приговор по делу о применении насилия в отношении полицейского. Срок заключения Гилмана сокращен с четырех с половиной до трех с половиной лет, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда. Из приговора была убрана ссылка на то, что американец сделал это из ненависти к сотруднику правоохранительных органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Гилман

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Роберт Гилман

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Роберт Гилман был осужден в октябре 2022 года. Его задержали на железнодорожном вокзале в центре Воронежа после жалоб пассажиров поезда Сухум—Москва, на котором он ехал в столицу. В дежурной части Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте он ударил полицейского ногой по ноге. Роберт Гилман признал вину и извинился перед полицейскими и Российской Федерацией.

Роберту Гилману назначили максимальное наказание, предусмотренное статьей. На суровость приговора повлияла характеристика американца из СИЗО, в котором он подрался с бывшим вице-мэром, осужденным за взятку .

Сергей Толмачев, Воронеж