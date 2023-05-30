В Dubai Mall открылся обновленный бутик Korloff

Спустя полгода реновации вновь распахнул двери дубайский бутик ювелирной марки Korloff. Интерьер магазина оформлен в теплой цветовой гамме коричневого и бежевого с акцентными золотыми вставками.

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В честь переоткрытия на суд ценителей роскоши представлен талисман ювелирного дома — черный бриллиант Korloff Noir, с которого началась история марки. Как гласит фирменная историография, французский предприниматель и торговец бриллиантами Даниэль Пайассер в 1978 году выкупил неограненный алмаз в 200 карат у представителей русской семьи Карловых-Сапожниковых. 73-гранная огранка, выполненная мастерами бельгийской фирмы Krochmal & Lieber, визуально увеличивает объем бриллианта, обеспечивает максимальный блеск и отражение света.

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Драгоценный камень весом 88 карат (по заключению Книги рекордов Гиннесса, это самый крупный черный бриллиант в мире) обладает не только завораживающей красотой, но и легендарной силой, принося счастье и благополучие всем, кто к нему прикоснется.

Елизавета Федутинова