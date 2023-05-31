Экс-директор краевого ЦСП занялась развитием курорта «Губаха»

Бывший руководитель Центра спортивной подготовки (ЦСП) Елена Неганова покинула должность директора ООО «Парк Проект», которое занимается проектными и строительными работами, связанными с развитием парка им. Горького и курорта «Губаха». По данным «СПАРК-Интерфакс», с 26 мая компанию возглавляет Заза Дидебашвили.

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Совладелец парка им. Горького и «Губахи» Рашид Габдуллин пояснил, что госпожа Неганова сосредоточилась на работе в ООО «Новая Губаха», которое занимается реализацией проекта по освоению нового горнолыжного склона для расширения курорта. Какую именно должность она занимает в «Новой Губахе», господин Габдуллин не уточнил. По его словам, Елена Неганова совмещала работу в этих двух компаниях. «Сегодня есть сложности с подбором кадров. На время, пока мы искали и готовили человека на должность директора ООО “Парк Проект”, Елена Борисовна согласилась поруководить компанией. Но теперь, когда новый директор найден, она может сосредоточиться на “Новой Губахе”. Эта компания сейчас активно развивается, объем работы и уровень ответственности там высокие, поэтому важно не отвлекаться»,— отметил предприниматель.

ООО «Новая Губаха» было зарегистрировано в мае 2022 года. Его учредителями являются Рашид Габдуллин (51% в уставном капитале) и корпорация «Туризм.РФ» (49%). Возглавляет компанию сын господина Габдуллина —Тимур Габдуллин. ООО «Новая Губаха» было создано специально для реализации совместного с корпорацией «Туризм.РФ» проекта по развитию курорта. Проектом предусмотрено освоение восточного склона горы Крестовая, увеличение протяженности трасс до 30 км, строительство нового подъемника и трехзвездочной гостиницы. Объем планируемых вложений оценивается в 2 млрд руб.

Елена Неганова в разные годы работала заместителем гендиректора ООО «Центр технической диагностики и экспертизы “КАМАтест”», директором ООО «Единый мир — лизинг», директором по развитию ООО «Мануфактура», замгендиректора по развитию новых технологий ООО «Прогрессия», руководителем службы маркетинга «Семья», заместителем руководителя направления по развитию выставочной и рекламно-информационной деятельности Музея современного искусства, директором Центрального выставочного зала. В 2018 году госпожа Неганова была назначена начальником департамента культуры и молодежной политики администрации Перми. В январе 2021 года возглавила краевой Центр спортивной подготовки. В июне 2022-го покинула должность директора ЦСП и в сентябре того же года возглавила ООО «Парк Проект».