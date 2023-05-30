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Коммерсантъ FM
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ФАС оштрафовала Сбербанк на 600 тыс. рублей за рекламу кредита со ставкой 4,9%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России решила оштрафовать Сбербанк на 600 тыс. руб. за нарушение закона о рекламе. Поводом стало «введение потребителей в заблуждение» при рекламе кредита со ставкой 4,9%.

В пресс-службе антимонопольного ведомства заявили, что в ФАС поступили жалобы на рекламу Сбербанка, которая транслировалась в эфире федеральных телеканалов.

«В рекламе кредита Сбербанка крупным шрифтом указывалась и озвучивалась информация о процентной ставке по кредиту от 4,9%. Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность его получения (сумма, срок, условие о заключении договора страхования), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени»,— поясняют в ФАС.

В службе заявили, что «потребители получали неполную информацию обо всех условиях кредита, определяющих его стоимость». В связи с этим Федеральная антимонопольная служба признала Сбербанк нарушителем закона «О рекламе», в отношении банка было возбуждено дело об административном правонарушении. Комиссия ФАС приняла решение назначить кредитному учреждению штраф, его размер составит 600 тыс. руб.

В мае 2022 года за подобные нарушения ФАС оштрафовала банк «Открытие». В телевизионной рекламе своего кредита банк разместил информацию об условиях, влияющих на стоимость кредита, в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. Тогда сумма штрафа составила 300 тыс. руб.

Александр Кислов

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