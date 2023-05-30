Группа Т1 получит от Минпромторга 2,5 млрд руб.

IT-интегратор холдинг Т1 получит субсидию на пять лет от Минпромторга в размере 2,5 млрд руб., рассказали «Ъ» в компании. Уточняется, что грант предоставлен для разработки программного обеспечения (ПО) инженерных расчетов класса CAE (Computed Aided Engineering, компьютерная инженерия). «Первые денежные транши уже направлены ведомством в адрес разработчика»,— поделился представитель компании. В холдинге рассчитывают, что за пять лет будет создана линия ПО для расчетов, необходимых при создании компонентной базы электроники, приборных блоков, элементов и даже конечных изделий.

Дефицит зарубежной вычислительной техники, сложившийся с начала 2022 года из-за санкций и других ограничений, позволил ряду дистрибуторов и российских IT-компаний существенно увеличить доходы, в том числе за счет параллельного импорта, рассказывал в интервью «Ъ» генеральный директор группы Т1 Игорь Калганов. (см. «Ъ» от 16 февраля). Тогда он утверждал, что на рынке освободилось множество ниш, которые «нужно было как можно быстрее занимать». Это позволило компании достигнуть рекордного уровня выручки в 2022 году, отмечал господин Калганов.

До начала военных действий на Украине группа Т1 принадлежала ВТБ, выполняя функции внутреннего интегратора и разработчика. Но после того как ВТБ в марте попал под санкции, банк объявил о продаже актива, не раскрыв покупателя. По данным Kartoteka.ru, сейчас 69,4% ООО Т1 (головная структура) принадлежит Юлии Манкос через «Сирокко Технолоджи», 30,5% — у закрытого ПИФа «Ось». ВТБ и топ-менеджеры Т1 отказываются уточнить, кто стоит за ЗПИФом. «Ъ» неоднократно задавал Т1 вопросы о том, какова роль госпожи Манкос в управлении активом, но они систематически отказывались на него отвечать. По итогам 2022 года выручка группы выросла на 90%, до 166,7 млрд руб.

Юлия Юрасова, Никита Королев, Нижний Новгород