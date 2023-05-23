Криштиану Роналду хочет покинуть Саудовскую Аравию. Как пишет издание Mundo Deportivo, португальского футболиста не устраивает инфраструктура в стране. Уедет ли суперзвезда мирового футбола из клуба, за который играет первый сезон, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahmed Yosri / Reuters Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Контракт с клубом «Аль-Наср» Роналду заключил после чемпионата мира, а переехал в Эр-Рияд в начале 2023 года. Так что в Саудовской Аравии футболист живет менее полугода, при этом он уже оказался в центре пары серьезных скандалов. В частности, португалец пытался применить во время матча удушающий прием, что вызвало шквал негодования болельщиков, и показал жест, похожий на тот, что спартаковец Александр Соболев исполнил в московском дерби. Причем Роналду двинул бедрами в сторону трибун, за что его чуть не депортировали из страны.

Но все-таки €200 млн в год, которые платят футболисту, удержали местную федерацию от резких движений. Так что, несмотря на переезд в Садовскую Аравию, из новостной повестки игрок не выпал, отметил футбольный аналитик Станислав Рынкевич:

«Роналду реально поставил чемпионат Саудовской Аравии на карту. Я столько про этот турнир не читал никогда в жизни. Постоянно идут новости о том, как он там сыграл, как забил и так далее.

Португалец-то на самом деле, мне кажется, неплохо устроился относительно других звезд, которые там появлялись ранее».

Вместе с тем не только скандалы заставляют говорить о Роналду. Португалец регулярно забивает за «Аль-Наср», честно отрабатывая свои деньги. 14 мячей в 15 матчах — это достойный результат. Но клуб, несмотря на это, не так успешен, как планировали его владельцы.

Сейчас команда потеряла первое место и переместилась на второе, так что неудивительно, что с трибун в адрес Роналду звучит жесткая критика. И, похоже, отношение к нему сильно отличается от того, на что рассчитывал сам Криштиану.

В Саудовской Аравии спортсменов вообще воспринимают своеобразно, рассказал футбольный агент Дмитрий Селюк: «В арабском мире любят скачки. Сейчас вот они футбол примерно в этих же категориях рассматривают».

Но издание Mundo Deportivo пишет о том, что Криштиану Роналду не устраивает местная инфраструктура, которая «далека от стандартов современного общества». При этом политолог Константин Дударев, который десять лет прожил в Саудовской Аравии, уверяет, что это не так:

«Уровень жизни здесь один из самых высоких среди арабских стран. ООН проводило опрос населения, выясняя уровень счастья жителей этого региона. И по его результатам королевство оказалось на первом месте. Могу сослаться на моего знакомого, торгового представителя Франции, супруга которого считает, что магазины здесь лучше, чем у них на родине».

Возможно, у Криштиану Роналду, который заработал за карьеру значительно больше €1 млрд, свои стандарты, но теперь желание звезды уже не имеет значения. Если португалец решит уехать, то ему предстоит выплатить владельцам клуба серьезную неустойку. По меньшей мере, вернуть те деньги, которые он уже получил. А если учесть, что до лета 2025 года Роналду должны заплатить €400 млн, то, скорее всего, футболисту придется смириться с тем, что происходит.

Между тем у другого звездного игрока, которого также зовут в Саудовскую Аравию — Лионеля Месси — теперь есть повод задуматься о целесообразности переезда. Правда, аргентинцу предлагают аж €500 млн в год, а за такие деньги даже мегазвезды могут потерпеть некоторые неудобства.

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