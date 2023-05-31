Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Я не считаю, что медицина переживает нелегкие времена»

Главный внештатный специалист-стоматолог Олег Янушевич — о перспективах российской стоматологической отрасли

С февраля 2022 года российское здравоохранение, несмотря на то что санкции западных стран не коснулись его напрямую, столкнулось с рядом сложностей при закупках и поставках необходимых материалов, препаратов и оборудования. “Ъ” поговорил с ректором Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, главным внештатным специалистом-стоматологом Минздрава Олегом Янушевичем о том, как в 2023 году себя чувствует российская стоматологическая отрасль, с чем связан рост цен на услуги зубных врачей и удастся ли российским клиникам сохранить прежний уровень качества стоматологических услуг.

Ректором Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава Олег Янушевич

Ректором Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава Олег Янушевич

Ректором Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава Олег Янушевич

Олег Олегович, практически все отрасли отечественной медицины переживают сегодня непростые времена, и стоматология, вероятно, не стала исключением. Какие сейчас основные проблемы?

— Я не считаю, что медицина переживает нелегкие времена. В любом случае бОльшая часть компонентов для медицинского оборудования производилась в Китае, часть оборудования производилась в Индии и странах, которые остались нам дружественными.

За последние годы был достаточно серьезно обновлен парк медицинского оборудования, в том числе стоматологического, поэтому в этом плане я сегодня проблем вообще не вижу. Плюс, если мы говорим о стоматологическом оборудовании, все фирмы, которые работали со странами, решившими применить к нам санкции, продолжают поставлять продукцию все тех же известных производителей. Конечно, немного изменилась логистика, немного (подчеркиваю: немного!) повысились цены, но не более того.

Олег Олегович Янушевич

Родился 9 апреля 1966 года в городе Подольске Московской области.

В 1991 году окончил Московский медицинский стоматологический институт с красным дипломом, далее поступил в ординатуру и затем аспирантуру на кафедру госпитальной терапевтической стоматологии.

В 1996 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а в 2001 году — ученой степени доктора медицинских наук. Докторская диссертационная работа посвящена принципам индивидуализированного подхода к оценке и снижению операционных рисков у тяжелых пациентов.

С 2002 года стал проректором МГМСУ по лечебной работе. В 2007 году избран ректором университета.

Является главным внештатным специалистом-стоматологом Министерства здравоохранения РФ, заместителем председателя ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений», экспертом РАН, членом проектного комитета по национальному проекту «Здравоохранение», членом Координационного совета Министерства здравоохранения Российской Федерации по кадровой политике, президентом Общества врачей России.

В 2019 году — академик РАН.

Совмещает научную, преподавательскую и административную работу с активной клинической деятельностью, его специализация — сложный контингент больных, имеющих сопутствующую соматическую патологию, в том числе заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Много внимания уделяет применению одонтосохраняющих биотехнологий и стоматологической имплантологии, лечению остеопороза. Разработал и внедрил уникальные методики по профилактике осложнений при проведении операций по направленной тканевой регенерации. Опубликовал около 250 научных работ, выпустил несколько учебников и методических пособий. Является автором 30 патентов на изобретения.

Что касается материалов, то за последнее время с российского рынка ушли только три фирмы. Да, они были гигантами, но по большому счету аналоги поставляемых ими материалов у нас выпускаются с 1990-х годов, и их недостатка (кроме опять же логистики и незначительного увеличения цены) специалисты тоже не заметили. Конечно, раньше выбор был значительно больше, время доставки короче. Тем не менее говорить о глобальных проблемах с поставкой материалов тоже не приходится.

Но стоматология, особенно частная, использует это как повод, чтобы поднять цену на услуги. Считаю такой подход не только непрофессиональным, но и где-то даже нечестным по отношению к своему потребителю.

В нашем университете осуществляется и оказание помощи в рамках ОМС, есть и платные услуги. Но мы ни разу не увеличивали цены за последнее время. Не побоюсь высоких слов: для нас здоровье пациента действительно важнее, чем сиюминутная выгода. Собственно, все, кто придерживается подобной позиции, цену на услуги не меняли. Но немало и тех, кто в этот непростой период считает возможным зарабатывать на своих пациентах.

Каково в данном секторе соотношение частной и государственной медицины?

— К сожалению, процент частной медицины достаточно высок, но он связан не с тем, что государство не финансирует стоматологию. Тем не менее многие стоматологи, получив базовое образование за счет государственных средств, выбирают частную практику. Там работать проще, средств гораздо больше. В системе ОМС сложнее, и пациенты не всегда готовы доплачивать за какие-то дополнительные услуги, зачастую крайне необходимые. Поэтому часть выпускников целенаправленно идут в частную медицину, и остановить этот процесс невозможно ни государству, ни профессиональному сообществу.

В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Казани и других крупных городах частная стоматология представлена очень широко. В столице число таких клиник достигает 70%, в городах поменьше их соотношение составляет 50 на 50. А в менее, скажем так, обеспеченных регионах их количество зависит от платежеспособности населения.

Вы сказали, что в России используются не только зарубежные изделия — существуют и отечественные материалы и оборудование. Насколько широко они представлены?

— С 1990-х, когда в стране стала развиваться частная медицина, у нас появились компании, которые начали производить стоматологические материалы и оборудование. В частности, довольно давно на рынке белгородская фирма «Владмива», есть предложения других производителей отечественного инструментария и даже оборудования.

В России на сегодняшний день производятся четыре стоматологические установки, часть из них собирается из китайских компонентов, но для некоторых 60–80% составляющих производится у нас в стране.

И они действительно не уступают иностранным аналогам?

— Это, как говорится, вопрос вкуса. Традиционно стоматолог, который хочет зарабатывать большие деньги, старается оснастить свой кабинет импортным оборудованием. На самом деле все нацелено исключительно на внешнее впечатление, на престиж. А объективно стоматологическое оборудование, производимое и в России, и в Китае, отвечает всем необходимым требованиям для практической работы любого врача.

В прошлом году вы избраны ректором вуза на четвертый срок. Таким образом, вы наблюдаете и анализируете состояние сообщества будущих стоматологов на протяжении многих лет. Как бы вы оценили степень подготовки будущих медиков в стране в целом и в области стоматологии в частности? Могут ли выпускники сразу же оказывать необходимую помощь?

— Это проблема не сегодняшнего дня и даже не последних нескольких лет. Она назревала в течение длительного периода. Удлинение обучения специалистов и введение в свое время обязательной интернатуры и фактически обязательной ординатуры сформировало длительную траекторию подготовки специалистов.

При этом я всегда сравниваю нынешних специалистов с теми, которые выпускались в Советском Союзе и после пяти лет обучения были готовы идти в практическое здравоохранение (я как раз один из тех, кто сразу после студенческой скамьи начал практически работать, принимал по 26 больных в день и чувствовал себя на своем месте). Да, тогда и технологии, и пациенты были другими. Но и возможности обучения отличались. Считаю, что на всех факультетах страны необходимо вводить практикоориентированную подготовку специалистов.

Мы сегодня определили это одним из важнейших компонентов улучшения качества подготовки специалистов в рамках программы Минобрнауки «Приоритет-2030», в которую вошел наш вуз.

Я, в частности, перехожу сейчас с клинической кафедры на пропедевтическую для того, чтобы своими руками внедрить практикоориентированную подготовку студентов. Иными словами, чтобы они уже после третьего курса умели делать очень многое, для начала — на фантомах. А потом уже мои коллеги будут закреплять в клинике и доводить уровень студентов до такого, когда после окончания пятого курса можно спокойно идти работать в практическое здравоохранении.

Здесь, конечно, многое зависит и от самих студентов. Есть мотивированные на учебу, начинающие с третьего курса ассистировать врачам-стоматологам в тех же частных клиниках. Такие уже после пятого курса готовы к практической работе. А те, кто поступил в вуз, потому что родители заставили, или не знал, что выбрать… У них особого интереса не вызвать. Но и в наши времена такие были…

Все зависит от мотивации, от желания человека стать настоящим специалистом. И пяти студенческих лет для подготовки вполне достаточно.

Раньше оказание стоматологической помощи у нас было таким, что в Россию ездили лечиться иностранцы, а не наоборот. Сможем ли мы удержаться на подобном уровне?

— Уровень объясняется тем, что мы все эти годы сохраняли выработанный советской системой стоматологического образования подход: готовить не дантиста, а врача-стоматолога. То есть специалиста с высшим медицинским образованием, который занимается лечением зубов. Все профильное сообщество, и я в том числе как главный внештатный специалист Министерства здравоохранения, всегда старалось во главу угла ставить задачу, чтобы стоматолог оставался в первую очередь врачом. И это определяет преимущество наших специалистов перед западными коллегами.

Да, мы в разные периоды немного уступали в практической подготовке, но сейчас все больше и больше уделяем внимания тому, чтобы студенты и ординаторы максимально много работали с пациентами. Сложность состоит в том, что пациенты хотят идти к первоклассным специалистам в частные клиники, при этом иногда не зная, что там они также могут попасть на лечение к ординаторам.

Между тем предпочтение частных клиник государственным находится на уровне психологии, а не на уровне реальных гарантий качества оказания медицинской помощи. На самом деле в государственных клиниках существует гораздо более жесткий контроль над всем процессом.

И должен заметить, что в стране хорошо отлажена система непрерывного медицинского образования. Все врачи независимо от места работы для продолжения профессиональной деятельности обязаны проходить реаккредитацию и получать сертификат. Поэтому бояться, что к нам не поедут лечиться из-за рубежа, не приходится: уровень наших специалистов по-прежнему остается достаточно высоким.

Интервью взяла Алена Жукова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...