Зубы откладывают на полку

Пандемия и падение спроса на частные стоматологические услуги привели к возникновению в РФ дефицита врачей стоматологического профиля. Особенно острой эта проблема оказалась в ряде регионов. Кроме того, даже тем специалистам, которые есть на рынке, зачастую не хватает квалификации.

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Кадровый вопрос

Согласно обзору BusinesStat «Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2018–2022 годах», в 2022-м объем рынка коммерческой стоматологии в России сократился на 8,2%, с 77,7 млн до 71,3 млн приемов. Геополитическая напряженность в 2022 году привела к усложнению логистики, нестабильности курсов валют, сложностям с оплатой поставок, оттоку бизнеса и населения за границу, что вызвало рекордный рост цен на стоматологические приемы, заморозило покупательскую активность россиян, а также стимулировало переход части клиентов коммерческих клиник в госсектор. Докризисный объем клиентской базы стоматологических клиник сохранить так и не удалось.

«Многие клиники не выдержали испытания пандемией — закрылись, и сотрудникам пришлось перепрофилироваться»,— рассказывает руководитель Немецкого имплантологического центра Марет Абдул-Мажитовна Хашиева. «Пандемия сформировала дефицит и среднего медперсонала в стоматологии,— говорит и. о. заведующего кафедрой стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, профессор кафедры стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Анна Соловьева.— В результате сокращена норма обеспеченности: раньше была одна медсестра на врача, сейчас для ряда специализаций норма — медсестра на двух врачей, из-за чего нередко приходится вводить внебюджетные ставки».

По данным Росстата, численность медицинского персонала (врачей и средних медработников) стоматологических учреждений в период 2018–2022 годов снизилась с 78,8 тыс. до 77,6 тыс. человек. Самое ощутимое снижение (на 1,95% к предыдущему году) произошло в 2022-м.

По данным сервиса hh.ru, спрос на стоматологические специальности в России растет ежегодно. Так, в 2021 году было размещено 29,5 тыс. вакансий для специалистов в области стоматологии, в 2022-м — 32 тыс., а за первые пять месяцев 2023-го — 18 тыс., что составляет почти половину от всего объема вакансий за прошлый год. Доля госучреждений в спросе на стоматологов хотя и имеет тенденцию к росту, но остается минимальной: в 2021 году она составляла всего 0,6%, в 2023-м — 2,3%. Эту ситуацию эксперты сервиса называют нормальной: «На рынке достаточно кандидатов (свыше 70 тыс. резюме по всей России, из них почти 10 тыс. проактивно ищут работу), при этом явного профицита не наблюдается».

Но эксперты отрасли считают, что все не так однозначно. Как рассказывает Марет Абдул-Мажитовна Хашиева, в 2023 году положение дел на рынке труда в стоматологии существенно изменилось, и не в лучшую сторону: «Спрос на специалистов в нашей сфере продолжает расти, но соискатели не спешат откликаться на вакансии. По моим данным, количество соискателей снизилось на 17–20% по сравнению с 2021 годом. Это обусловлено тем, что многие клиники закрываются, поскольку не выдерживают конкуренции в кризисных условиях, соответственно, врачи не спешат менять место работы, опасаясь, что едва они заключат трудовой договор с новой клиникой, как она закроется. Работодатели повышают заработную плату, обеспечивают социальный пакет, с одной стороны, чтобы удержать ценных специалистов, с другой — чтобы привлечь новые высококвалифицированные кадры. Однако это ведет к увеличению расходов клиники и, следовательно, росту стоимости услуг. В результате пациенты начинают отказываться от лечения, и доходы стоматологии снижаются. Не все клиники могут долго выдерживать такую ситуацию. Хотя спрос на специалистов вырос и в частной стоматологии, и в государственной, частный сектор более конкурентоспособен, так как заработная плата здесь в разы превышает оплату труда в государственном секторе. И это логично: рынок стоматологических услуг на сегодняшний день сформировался так, что частные клиники охватывают около 80% потенциальных пациентов. Кроме того, в нынешних реалиях существует отток квалифицированных кадров — как врачей, так и ассистентов. Многие известные клиники открывают филиалы в ОАЭ, Турции и других странах. Поэтому профессионалы высокого уровня, известные врачи могут выбирать, где и в какой стране им работать. Порой они делают выбор не в пользу родины».

Стоматолог за три года

Анна Соломахина, основательница «Школы медицинского бизнеса», бизнес-эксперт в сфере управления медицинскими организациями, отмечает, что основные причины сокращения медицинского персонала в стоматологии связаны с низкой оплатой труда стоматологов в госучреждениях, оттоком кадров в другие страны, профессиональным выгоранием: «Наиболее остро нехватка персонала ощущается в региональных стоматологических центрах. И это можно понять по записи на неделю, а то и месяц вперед. Многие студенты, которые заканчивают профильный вуз, уходят в другие сферы, например медицинским представителем в фармкомпанию, где можно работать без опыта и получать достойно».

«Главный вопрос в том, насколько у нас обеспеченность стоматологами соответствует рекомендациям на численность населения. В крупных городах этот вопрос урегулирован, а вот в регионах, вне всяких сомнений, есть дефицит»,— говорит Анна Соловьева.

В крупных городах ситуация и вправду не вызывает тревоги. В департаменте здравоохранения Москвы “Ъ” рассказали, что в государственном секторе стоматологической помощи столицы, который представлен 58 стоматологическими поликлиниками и стоматологическими отделениями 10 больниц, проблем с кадрами нет: «Всего в государственном секторе Москвы на сегодняшний день работают более 2,4 тыс. врачей стоматологического профиля, что достаточно для оказания помощи населению города в полном объеме. В случае необходимости проводится дополнительный набор специалистов». При этом в Москве работает цикл профессиональной переподготовки врачей-стоматологов, прошедших интернатуру/ординатуру, по специальности «стоматология общей практики», «стоматология детская» в объеме 504 часов. Кроме того, можно пройти обучение в клинической ординатуре, в том числе по целевому направлению, и получить сертификат врача-стоматолога с последующим трудоустройством в стоматологических поликлиниках Москвы.

Тем временем в удаленных населенных пунктах сегодня встал вопрос о восстановлении специальности «зубной врач», то есть стоматолога со средним медицинским образованием. «Он выполняет такие же функции, как стоматолог, но обучается не пять, а три года. Более десяти лет назад обучение по этой специальности было приостановлено, теперь обсуждается вопрос о ее восстановлении в рамках нового профессионального стандарта»,— говорит Анна Соловьева.

Анна Соломахина согласна, что проблему дефицита кадров в стоматологии можно решить, предоставив возможность специалистам со средним образованием проводить гигиеническую чистку или лечение несложных случаев, тем самым разгружая ведущих специалистов, которые заняты более сложными процедурами: «Можно принимать студентов на практику, которые могли бы заниматься мелкими производственными вопросами: заполнять бумаги, ассистировать, а в дальнейшем привлекать их к себе в штат. Многие руководители опасаются ухода сотрудника после прохождения практики, однако всегда есть способы, которые помогут его удержать: зарплата, возможность повышения или выбор удобного графика работы».

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Не хватает опытных кадров

Сегодня одной из главных проблем отрасли стала нехватка именно квалифицированного персонала. После окончания вузов юные стоматологи приступают к работе без опыта за плечами, поскольку в современных российских вузах практически нет собственных клинических баз, «а процесс обучения слабо обеспечен современным оборудованием и расходными материалами», говорится в обзоре BusinesStat. В итоге у выпускников отечественных вузов нет достаточных знаний о современных технологиях лечения зубов, прежде всего об имплантации. Некоторые крупные стоматклиники проводили подготовку молодых специалистов, но в условиях кризиса последних лет возможности обучения сократились. «Профицит профильных кадров сегодня касается только начинающих специалистов, которые в большом количестве выпускаются кафедрами медицинских вузов. Количество мест в медицинских университетах в последние три года выросло, и хотя не все абитуриенты выпускаются с дипломами врачей, довольно большое число молодых специалистов создает профицит. Но дефицит опытных профессионалов сохраняется»,— отмечает Марет Абдул-Мажитовна Хашиева.

За специалистами с опытом работу среди частных клиник сегодня идет настоящая охота. «Заработная плата специалистов в частной стоматологии сегодня довольно высока: хирург-имплантолог может зарабатывать от 200 тыс. руб. в месяц, стоматолог-терапевт — от 100 тыс. руб., ортодонт — от 170 тыс. руб.»,— рассказывает Марет Абдул-Мажитовна Хашиева.

По данным сервиса hh.ru, средние зарплаты ведущих специалистов распределяются следующим образом: стоматолог-терапевт — 139 972 руб., хирург — 149 858 руб., ортодонт — 137 931 руб. Сервис SuperJob приводит средние и максимальные зарплаты по вакансиям в коммерческих стоматологических клиниках Москвы — после уплаты налогов врач стоматолог-хирург может рассчитывать на заработок 260–600 тыс. руб. (прирост средней рыночной зарплаты за год составляет 6%), стоматолог-ортодонт — на 200–500 тыс. руб. (+11,1%), а стоматолог-терапевт — на 160–400 тыс. руб. (+6,7%). Максимальные зарплаты предлагаются соискателям с опытом работы от пяти лет. «Вакансии стоматологов регулярно входят в списки наиболее высокооплачиваемых»,— отмечают в пресс-службе SuperJob. Вот несколько майских вакансий: в городе Усинске (Республика Коми) ищут хирурга-имплантолога на 300–500 тыс. руб. в месяц, в Красноярске стоматологу-хирургу готовы платить от 350 тыс. руб., в Санкт-Петербурге стоматолог-терапевт может рассчитывать на 200–250 тыс. руб. Все суммы — уже после уплаты налогов.

Сервис «Работа.ру» составил рейтинг самых выгодных для стоматологов регионов (зима 2022–2023 годов). Самая высокая потребность — в стоматологах-терапевтах (средняя зарплата по стране — 102 тыс. руб.) и ассистентах ортодонтов (им платят в среднем 142 тыс. руб.). Лучше всего, по данным «Работа.ру», стоматологи получают в Татарстане (средний заработок — 148 тыс. руб.), специалистам со стажем от трех лет предлагают от 200 тыс. руб. в месяц. На втором месте — Свердловская область (в среднем — 116 тыс. руб.), Москва и Подмосковье в этом рейтинге заняли лишь третье место (средняя зарплата стоматологов здесь — 100 тыс. руб.). Однако эксперты отмечают, что средние цифры зарплат учитывают и заработки младшего медперсонала, врачам же в столице могут платить и по 300 тыс. руб. ежемесячно.

Росстат оценивает среднюю зарплату стоматологов в стране в 2023 году в 90 тыс. руб., вилка по регионам составляет 46–238 тыс. руб. В столице заработок стоматологов в два раза превышает среднероссийские показатели и составляет 165 тыс. руб. Уровень зарплат стоматологов в Санкт-Петербурге, по данным Росстата, примерно такой же, как в Подмосковье (117 тыс. руб.). В Омске, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре врачам этого профиля платят 62–65 тыс. руб.

Но одними зарплатами, говорят эксперты, специалистов привлечь все же сложно. «Сегодня руководству любых учреждений важно быть гибким. Можно разгрузить сотрудников, которые испытывают профессиональное выгорание, так как часто приходится работать в две смены, заменять коллег, брать внеплановых пациентов. Есть те, кто с радостью будет работать не пять дней в неделю до обеда, а три полных рабочих дня. Выделить отдельного сотрудника—дежурного врача-стоматолога, который мог бы принимать пациентов с острой болью, и дать возможность коллегам заниматься плановыми пациентами. В областях, где наиболее остро ощущается дефицит стоматологов, можно организовать вахтовый метод работы врачей из других регионов»,— считает Анна Соломахина.

Арина Петрова