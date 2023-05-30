ЦБ сообщил о начале восстановления рынка ипотеки в Воронежской области

В апреле 2023 года в Воронежской области рынок ипотеки начал восстановительный рост после спада на протяжении всего первого квартала, сообщили «Ъ-Черноземье» в главном управлении Банка России по ЦФО. По данным регулятора, рост выдач ипотеки на квартиры в новостройках и другие виды нового жилья в апреле составил 173% к рекордно низким показателям начала года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выдачи ипотеки на квартиры и дома со вторичного рынка в апреле также подросли к январю этого года, темпы роста, по данным ЦБ, составили 115%.

В Центробанке отметили, что в 2023 году в Воронежской области сложилась «разнонаправленная динамика выдач жилищных кредитов». По итогам первого квартала, напомнили в ЦБ, выдачи ипотеки на новостройки сократились на 21% в сравнении с четвертым кварталом 2023-го, а на вторичном рынке спад составил 27%.

Всего за квартал в регионе было выдано 4,8 тыс. кредитов на 15,1 млрд руб. Средний размер кредита вырос за три месяца с 3 до 3,2 млн руб., средняя ставка достигла 8,11% годовых.

Как писал ранее «Ъ-Черноземье», если сравнивать выдачи первого квартала 2023 года с тем же кварталом 2022-го, то выдачи ипотечных кредитов в Воронежской области сократились почти вполовину. Наибольшее снижение рынка ипотеки, за счет которой покупают до 90% квартир в новостройках, было зафиксировано к январю 2022-го (-63%), в феврале и марте кредитование продолжило сокращаться в пределах 45%. Девелоперы подтверждают снижение уровня продаж, отмечая, что для роста рынка ипотеки не хватает «уверенности в завтрашнем дне». Это может вынудить застройщиков отказываться от новых проектов, считают эксперты.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте