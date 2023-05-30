Инаугурация Эрдогана может состояться 3 июня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принесет присягу перед парламентом в пятницу 2 или во вторник 6 июня, пишет турецкая Milliyet. По данным агентства Hurriyet, 2 июня глава Турции примет поздравления от глав иностранных государств на торжественном ужине в президентском дворце в Анкаре (Бештеп). Агентство указывает, что инаугурация также может состояться и в воскресенье, 3 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Hurriyet также сообщает, что сегодня, 30 мая, господин Эрдоган примет участие в генеральной ассамблее Тюркской торгово-промышленной палаты (ТТПП). Там он намерен озвучить детали экономической программы на новом президентском сроке. Ожидается, что в рамках мероприятия глава Турции встретится как с главами нескольких государств, так и с ключевыми членами собственного правительства. Сформировать состав нового кабинета, по данным агентства, господин Эрдоган должен к пятнице.

Намерен ли глава Турции посетить встречу представителей европейского политического сообщества в Молдове уже в этот четверг — неизвестно, подчеркивает Hurriyet.

Победу на выборах президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган с перевесом в 4% одержал во втором туре. Голоса господину Эрдогану отдали 52% избирателей. Его оппонент Кемаль Кылычдароглу набрал 48%.

О том, каким будет новый экономический курс Турции — в материале «Ъ» «Эрдоган утянул лиру».

Григорий Лейба