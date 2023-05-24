Структуры «Ростелекома» завершили консолидацию «МаксимаТелеком»

Подконтрольный «Ростелекому» оператор «Макомнет» консолидировал телеком-компанию «МаксимаТелеком» через покупку 23,75% акций ООО «СмартМолл» — на 100% дочерняя организация АО «МаксимаТелеком», которая владела акциями АО «МаксимаТелеком», рассказали «Ъ» в компании. Информация о том, что ООО «СмартМолл» с 23 мая на 100% принадлежит «Макомнет», размещена в «СПАРК-Интерфакс». Первым на это обратил внимание Telegram-канал «Телекоммуналка».

Ранее «Ростелеком» опосредованно приобрел 51% акций «МаксимаТелеком», а также назначил заседание совета директоров компании, об определении цены сделки стало известно в конце марта. Предварительно «МаксимаТелеком» заявила о том, что образует группу компаний «Максима» и разделяет свою деятельность на операторский бизнес и интеграторское направление.

АО «МаксимаТелеком» было учреждено в 2004 году, судя по данным «СПАРК-Интерфакса», основным бенефициаром компании указан Сергей Асланян. По итогам 2021 года АО получило выручку 7,7 млрд руб. при чистой прибыли 419 млн руб. «МаксимаТелеком» оказывает услуги Wi-Fi в общественном транспорте Москвы и Санкт-Петербурга и поставляет оборудование и софт госзаказчикам через свои дочерние структуры: ООО «Городские сервисы», ООО «МТ-Лаб», АО «Оператор городских решений», ООО «МаксимаТелеком СЗ».

Вадим Красников