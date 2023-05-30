Владелец марки Jagermeister подал иск к сети «Красное & Белое» из-за товарного знака

Московское ООО «Альфа-М», которому принадлежит бренд сети «Красное & белое» (создана челябинским бизнесменом Сергеем Студенниковым) стало одним из двух ответчиков по иску немецкого производителя алкоголя Mast-Jagermeister SE, выпускающего травяной ликер (биттер) Jagermeister. Согласно документу, опубликованному в картотеке арбитражных дел, исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы и пока оставлено без движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Другим ответчиком является Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл». Немецкий производитель судится с ними по вопросу защиты исключительных прав на бренд, требуя взыскать компенсацию в размере 314,8 млн руб. Еще один иск Mast-Jagermeister SE подала к КЛВЗ и ритейлеру WineStyle, требуя взыскать с них 197 млн руб.

В ноябре прошлого года стало известно о приостановке официальных поставок Jagermeister в Россию. В том же месяце «Кристалл» начал поставлять в торговые сети травяные ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, которые, как сообщали в компании, могли заменить немецкую продукцию. КЛВЗ заявлял, что нарастит объемы производства этой линейки до 300-360 тыс. декалитров в год.