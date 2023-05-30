«Детский мир» завершил реорганизацию

Ритейлер «Детский мир» завершил процедуру реорганизации в форме выделения 100% дочерней операционной компании ООО «ДМ». Дочерние общества ритейлера запустили программы приобретения акций ПАО у акционеров компании, говорится в ее пресс-релизе. Акции компании растут на 4%.

Выкуп обыкновенных акций будет осуществляться по цене 71,5 руб. Инвесторы-нерезиденты из «недружественных» стран смогут продать свои акции, минуя счета «С», с дисконтом — по 60,77 руб. В компании уточнили, что получили разрешение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на совершение сделок с инвесторами-нерезидентами из «недружественных» государств.

«Детский мир» — крупнейший в России специализированный ритейлер на рынке детских товаров. На 31 декабря 2022 года компания управляла 1086 магазинами — «Детский мир», «Детмир Мини» и «Зоозавр». Основными бенефициарами «Детского мира» являются экс-глава ПАО «Полюс» Павел Грачев и бывший старший вице-президент по финансам и стратегии золотодобывающей компании Михаил Стискин.

«Детский мир» объявил о реорганизации бизнеса — трансформации компании из ПАО в частное ООО — в ноябре 2022 года. Одной из причин были названы трудности, которые испытывают иностранные инвесторы с голосованием на общих собраниях. Доля акций «Детского мира», размещенных на Мосбирже, составляет 60%. В апреле сообщалось, что «Детский мир» потратит 25–35 млрд руб. на выкуп акций у несогласных с реорганизацией.

Лаура Кеффер