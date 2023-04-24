«Детский мир» потратит 25–35 млрд рублей на выкуп акций у несогласных с реорганизацией

ПАО «Детский мир» оценило объем выплат акционерам, которые откажутся получать долю в ООО «ДМ» при реорганизации в частную компанию (из ПАО в ООО). В отчетности компании от 29 марта, на которую ссылается «Интерфакс», указана сумма в диапазоне от 25 млрд до 35 млрд руб. «Детский мир» анонсировал трансформацию компании 7 ноября 2022 года.

Разброс оценок объясняется тем, что точное количество акционеров ПАО, которые откажутся от вхождения в капитал частной компании, пока определить невозможно, говорится в документе. Стоимость выкупа за акцию также не установлена, предполагается, что она не будет ниже 71,5 руб. за акцию. Добровольное предложение о продаже акций запланировано с мая-июня по август, обязательное — с августа-сентября 2023 года.

«Детский мир» — крупнейший в России специализированный ритейлер на рынке детских товаров. На 31 декабря 2022 года компания управляла 1086 магазинами — «Детский мир», «Детмир Мини» и «Зоозавр». В настоящее время основными бенефициарами «Детского мира» являются экс-глава ПАО «Полюс» Павел Грачев и бывший старший вице-президент по финансам и стратегии золотодобывающей компании Михаил Стискин.

Среди причин для начала реорганизации «Детский мир» назвал регулярные изменения в российском законодательстве, которые могут ограничить доступ ПАО к фондовому рынку.

После завершения реорганизации в апреле 2023 года, ориентировочно в мае — начале июня 2023 года, акционерам в рамках добровольного предложения будет предложен обмен своих акций на акции дочернего акционерного общества ПАО «Детский мир», которое будет владеть 100% долей в непубличной компании ООО «ДМ», на условиях, определенных советом директоров, говорится в разделе сайта «Детского мира», посвященного трансформации.

По данным на ноябрь 2022 года, доля акций «Детского мира», размещенных на Мосбирже, составляла 60%, а иностранные инвестфонды занимали значительную долю в уставном капитале ритейлера.

Подробнее о трансформации читайте в публикации «Ъ» «''Детский мир'' наигрался на бирже».

Мария Федотова