Чиновникам Уганды могут запретить въезд в США из-за запрета ЛГБТ

Госдепартамент США изучит возможность введения запрета на выдачу американских въездных виз ряду должностных лиц Уганды из-за ужесточения в стране законодательства об ЛГБТ. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.

«США глубоко обеспокоены принятием в Уганде закона о борьбе с гомосексуализмом, нарушающем права человека и благосостояние всех угандийцев. Неспособность Уганды защитить права ЛГБТК+ сообщества свидетельствует о деградации защиты прав человека, которая подвергает риску граждан Уганды и наносит ущерб репутации страны как направления для инвестиций, развития, туризма и беженцев»,— подчеркивается в заявлении.

США призвали Уганду воздержаться от применения законов, которые нарушают права человека. Энтони Блинкен подчеркнул, что в ответ на ужесточение в Уганде закона об ЛГБТ Госдепартамент разработает механизм по поддержке прав представителей угандийского ЛГБТ-сообщества и по содействию в привлечении к ответственности чиновников Уганды.

Кроме того, господин Блинкен поручил «обновить рекомендации» по поездкам граждан США в Уганду и по работе в этой стране американских компаний, а также рассмотреть возможность использования визовых ограничений против угандийских должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека.

29 мая президент Уганды Йовери Мусевени подписал закон о наказаниях за однополые отношения, который стал одним из самых жестких в мире. За неоднократные гомосексуальные акты, а также за передачу ВИЧ-инфекции предусмотрена смертная казнь. За «пропаганду гомосексуальности» может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет.

Милена Костерева