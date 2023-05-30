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Коммерсантъ FM
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Алексей Рогозин рассказал о типе беспилотников, атаковавших Москву

Для атаки на Москву использовались БПЛА самолетного типа с аэродинамической схемой «утка», заявил Алексей Рогозин, сын Дмитрия Рогозина и руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий». По его словам, эти же беспилотники атаковали Краснодар 26 мая.

Господин Рогозин сказал, что у таких БПЛА силовая установка с двигателем внутреннего сгорания, размах крыла — не менее 4 м, их теоретическая дальность — от 400 км до 1000 км. Стоимость одного БПЛА он оценил в $30–200 тыс.

«Радиоэлектронные подавители дронов для таких аппаратов в целом бесполезны, единственный способ эффективного им противодействия — сбивать»,— написал он в Telegram.

Атака беспилотников на Москву. Главное

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Сегодня, 30 мая, в результате атаки беспилотников в нескольких зданиях в Москве «произошли незначительные повреждения», сообщил мэр Сергей Собянин. Жителей двух пострадавших домов эвакуировали. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также заявил, что на подлете к столице сбито несколько беспилотников. Telegram-канал Baza писал, что их было более десяти.

Лаура Кеффер

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