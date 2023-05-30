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обновлено 08:44

Уголовное дело экс-директора СМЗ рассмотрит Соликамский суд

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора АО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Артура Уртаева. Он обвиняется в растрате и покушении на растрату. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь». 

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Артура Уртаева было возбуждено следственными органами МВД 7 июня 2022 года. По версии силовиков, гендиректор выдал заем на сумму 250 млн руб. акционеру СМЗ Игорю Пестрикову. Формально заем был обеспечен частью пакета долей ООО «Фин-Проект», которое управляет Ловозерским горно-обогатительным комбинатом, однако на момент предоставления займа ГОК был убыточным предприятием, поэтому реально он не мог обеспечить возврат денег по договору. В итоге господин Уртаев сначала был отправлен судом в СИЗО, а затем под домашний арест. В декабре 2022 года его вновь взяли под стражу. В январе 2023 года в отношении Артура Уртаева было возбуждено новое уголовное дело — по покушению на растрату 2,5 млрд руб.

Уголовное дело господина Юртаева будет рассматривать Соликамский суд. Дата начала процесса пока не определена. 

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