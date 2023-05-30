В Петербурге растет количество претензий к управлению службы судебных приставов

В Санкт-Петербурге значительно выросло количество исков к Главному управлению Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Если в 2020 году физические лица и компании предъявили городским приставам 407 исков, то в минувшем — уже 564. Такие данные 30 мая приводит «Деловой Петербург».

В управлении ФССП по Ленинградской области изданию сообщили о 45 исках от компаний и 262 — от граждан, предъявленных областным приставам за период 2020-2022 гг.

По мнению аналитиков, одна из причин, которая могла повлиять на увеличение споров с приставами — это банкротные моратории 2020 и 2022 годов. Тогда, по утверждению экспертов, возникала масса вопросов в отношении исполнительного производства с точки зрения толкования новых правовых норм, которые потом обобщал Верховный суд РФ.

Накануне «Ъ» писал о заявлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, что число проверок бизнеса в России в 2022 году сократилось до исторического минимума. По словам премьера, в стране было проведено лишь 340 тыс. проверок, треть из которых — в отношении малого и среднего предпринимательства.

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