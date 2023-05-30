Государство хочет получить почти половину чистой прибыли СМЗ в качестве дивидендов

Совет директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» рекомендовал общему собранию акционеров по итогам 2022 года выплатить акционерам дивиденды в размере 1,755 млрд руб. Аналогичную сумму предложено направить на финансирование текущей деятельности общества. Дивиденды за одну обыкновенную акцию ОАО составят 4,406 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас 89% акций Соликамского завода принадлежат Росимуществу, остальные распределены между миноритарными акционерами. Прокуратура через суд добивается обращения акций миноритариев в госсобственность из-за нарушений при приватизации завода в 1990-х годах. Ответчиками по делу заявлены 2,8 тыс. физических и юридических лиц. Большинство членов совета директоров завода являются представителями Минпромторга и Росимущества.