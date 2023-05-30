Государство хочет получить почти половину чистой прибыли СМЗ в качестве дивидендов

Совет директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» рекомендовал общему собранию акционеров по итогам 2022 года выплатить акционерам дивиденды в размере 1,755 млрд руб. Аналогичную сумму предложено направить на финансирование текущей деятельности общества. Дивиденды за одну обыкновенную акцию ОАО составят 4,406 тыс. руб.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Сейчас 89% акций Соликамского завода принадлежат Росимуществу, остальные распределены между миноритарными акционерами. Прокуратура через суд добивается обращения акций миноритариев в госсобственность из-за нарушений при приватизации завода в 1990-х годах. Ответчиками по делу заявлены 2,8 тыс. физических и юридических лиц. Большинство членов совета директоров завода являются представителями Минпромторга и Росимущества.