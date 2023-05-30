На торги выставлен оружейный арсенал бывшего вице-спикера краевого заксобрания

Конкурсный управляющий бывшего вице-спикера краевого заксобрания Евгения Вязникова Людмила Катаргина выставила на торги оружейный арсенал экс-политика. Как указано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на аукцион выставлены три лота – охотничьи ружья. Торги по их продаже состоятся 5 июня, заявки на участие в аукционах принимаются с 29 мая по 5 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Первый лот представляет собой огнестрельное оружие ТОЗ-34 ЕР 12х70, 1996 года выпуска (Тульский оружейный завод), стоимостью 5 тыс. руб. Согласно открытым источникам, универсальное двуствольное ружье с вертикальным расположением блока стволов предназначено для промысловой и любительской охоты. Также на аукцион выставлена чешская винтовка марки CZ-452-2EZKM Калибр 12 LR, 2006 года выпуска. Начальная стоимость охотничьего оружия – 32 тыс. руб. Третий лот – это самозарядный карабин BenelliArgo-EComfort калибр 308 Win 2021 года выпуска. Оружие продается по начальной цене в 56 тыс. руб.

Напомним, что Евгений Вязников занимал пост зампредседателя краевого парламента с 2006 года. В мае 2011-го господин Вязников был освобожден от полномочий депутата в связи с вступлением силу обвинительного заключения в отношении него. В июне 2010 года экс-парламентарий, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с автобусом. Суд признал его виновным в совершении ДТП и причинении тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 264 УК РФ) и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, а также лишил права управления транспортным средством. В феврале 2022 года по заявлению о самобанкротстве суд признал Евгения Вязникова несостоятельным и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Задолженность экс-депутата составляет 14,5 млн руб.