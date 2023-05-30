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Коммерсантъ FM
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Полиция задержала на западе Москвы 49 мигрантов после жалоб на угрозы детям

49 иностранных граждан задержаны на западе Москвы во время полицейского рейда по пресечению нарушений правопорядка. По информации ТАСС, в МВД поступило сообщение от жителей, что мигранты в районе улицы Вяземской прогоняют детей с футбольной площадки, угрожают им и их родителям.

Задержанные были доставлены в территориальные отделы, сообщило ГУ МВД по Москве. На них составили «26 материалов» по статьям о нарушении иностранными гражданином правил въезда в РФ или пребывания (ст. 18.8 КоАП РФ), мелком хулиганстве (ст. 20.1) и о неповиновении законному распоряжению полиции (ст. 19.3).

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что после поступления жалоб от местных жителей «сотрудниками полиции был организован рейд по пресечению нарушений правопорядка». Видеозапись массового задержания мигрантов опубликовал Telegram-канал Readovka.

Леонид Уварчев

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