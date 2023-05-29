Кличко рассказал о взрывах в центральных районах Киева

В Киеве сегодня утром, 29 мая, объявляли воздушную тревогу. В городе слышали взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил как минимум об одном пострадавшем в результате атаки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Господин Кличко в своем Telegram сообщил о взрывах в Оболонском и Деснянском районах Киева. В Подольском районе также упали обломки ракеты из-за работы систем противовоздушной обороны (ПВО), добавили в городской администрации.

В результате взрывов в Подольском районе пострадал как минимум один человек. Его госпитализировали, пишет Виталий Кличко.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, которого цитирует «Страна.UA», удар по Киеву нанесли ракетами «Искандер». Они были сбиты ПВО.

Что происходит на 460-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко