Умер лауреат Нобелевской премии по физиологии и онколог Харальд цур Хаузен

Немецкий ученый Харальд цур Хаузен умер в возрасте 87 лет. В 2008 году он получил Нобелевскую премию в области физиологии. Харальд цур Хаузен открыл роль папилломавирусов в развитии рака шейки матки.

О смерти сообщил Германский Центр по исследованию рака (DKFZ). Харальд цур Хаузен возглавлял этот центр в течение 20 лет. Причина смерти не уточняется.

«Исследования Харальда цур Хаузена заложили основу для разработки вакцины против папилломавирусов. Миллионы людей по всему миру сегодня пользуются этим научным достижением»,— говорится в сообщении на сайте DKFZ.

Харальд цур Хаузен возглавлял DKFZ с 1983 года. После присуждения ему Нобелевской премии изучал роль вирусных инфекций в развитии рака. Занимался исследованиями патогенов, которые могли быть связаны с развитием рака молочной железы и толстой кишки.

Леонид Уварчев