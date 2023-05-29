Вучич обвинил косовского спецназовца в стрельбе по сербам из автомата Калашникова

Косовский спецназовец открыл огонь по сербам из автомата Калашникова во время сегодняшних столкновений в муниципалитете Звечан в частично признанном Косово. Об этом сообщало сербское издание Novosti. Позже в своем обращении эту информацию подтвердил президент Сербии Александр Вучич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Marko Djurica, Reuters Александр Вучич

Фото: Marko Djurica, Reuters

Один серб получил огнестрельное ранение, по словам господина Вучича, это был носильщик из Косовска-Митровицы, в него попали две пули. Президент обвинил в происходящем премьер-министра Косово Альбина Курти.

Ранее в муниципалитетах Северна-Митровица, Зубин-Поток, Лепосавич и Звечан прошли выборы, где мэрами стали албанцы, поскольку сербские партии выборы бойкотировали. Сегодня, 29 мая, сербы попытались захватить офисы в муниципалитете Звечан, что вылилось в столкновения. Александр Вучич сообщил о 52 пострадавших сербах и 41 солдате сил НАТО (KFOR).

О развитии ситуации читайте в публикации «Ъ» «Сербы померились митингами».

Мария Федотова