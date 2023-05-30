Потребители разбрелись по магазинам

После резкого обвала посещаемости, вызванного уходом зарубежных брендов, трафик крупных торговых центров по всей России начал восстанавливаться. В апреле — середине мая он вырос на 7% год к году. На рынке связывают наметившееся оживление с появлением новых арендаторов и переформатированием привычных магазинов. Но консультанты не рассчитывают на полное восстановление сегмента: значительный разрыв с допандемийным 2019 годом сохранится еще долго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Показатель Mall Index (отражает число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в России в апреле — середине мая в среднем вырос на 3% год к году, следует из данных Focus Technologies. Значительнее всего — на 7% — увеличился трафик крупных торгцентров площадью более 40 тыс. кв. м. В небольших и средних объектах (от 5 тыс. до 40 тыс. кв. м) прирост был незначительный — всего 1%.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев поясняет, что этот тренд проявляется во всех крупных городах страны. Он связывает это с постепенным открытием новых магазинов российскими и турецкими ритейлерами на месте точек продаж ушедших из страны западных брендов. От их ухода больше всего пострадали крупные торгцентры, так как в некоторых таких объектах иностранные сети занимали до 50% арендопригодной площади, отмечает старший директор CORE.XP Марина Малахатько. Эксперт поясняет, что, с одной стороны, небольшие торгцентры более устойчивы в кризисные периоды, с другой — у таких объектов в отличие от крупных торгцентров рост трафика ограничен.

Госпожа Малахатько подтверждает, что сейчас новые магазины открывают в основном российские и турецкие сети. «Выхода иранских, индийских, корейских и других брендов, как заявлялось год назад, мы пока не видим»,— говорит она.

Гендиректор компании «Этерна» Дмитрий Томилин скептически относится к открытию магазинов под новыми брендами на месте ушедших западных игроков. По его словам, потребители часто остаются разочарованы новыми концепциями и, как следствие, такие объекты не приводят к существенному улучшению показателей торгцентров. Президент Magic Group Александр Перемятов не заметил ожидаемого оживления после открытия части магазинов Inditex под новыми вывесками. «На момент открытия этих точек продаж был небольшой всплеск интереса покупателей, но сейчас он сошел на нет»,— говорит он. Хотя управляющий партнер компании «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов поясняет, что любые открытия обеспечивают прирост трафика: покупатели приходят хотя бы посмотреть на новые форматы.

Инвесторы, вероятно, также позитивно восприняли наметившиеся признаки оживления в сегменте торговой недвижимости. Согласно прогнозам NF Group, в этом году объем вложений в подобные объекты превысит 80–90 млрд руб., став рекордным как минимум с 2017 года. Относительно 2022 года этот показатель может вырасти более чем в два раза. Аналитики NF Group замечают, что ранее на рынке торговой недвижимости заключались преимущественно сделки, подразумевающие приобретение земельных участков для строительства новых объектов. Сейчас основная активность связана с изменением в структуре собственников существующих торгцентров, чему способствует, в частности, уход с российского рынка иностранных владельцев.

Дальнейший потенциал крупных торгцентров, по мнению Михаила Васильева, зависит от скорости и объемов замещения ушедших ритейлеров. Если позитивные тенденции сохранятся, то в этом году их посещаемость может вырасти на 1–3% к прошлому, в то время как разрыв с уровнем 2019 года сохранится на уровне 25–27%. «Трафик торгцентров до докризисного уровня никогда не восстановится, так как сейчас в принципе меняются форматы торговли»,— считает господин Томилин. Марина Малахатько называет ключевым показателем для рынка торговой недвижимости не трафик, а товарооборот объектов. По ее словам, серьезного восстановления к уровню 2019 года в сопоставимых ценах и количества позиций в чеках пока не произошло, а выручка у ритейлеров растет за счет увеличения цен.

Александра Мерцалова