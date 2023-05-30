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Коммерсантъ FM
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К лету готовы!

10 знаменитостей старше 50 лет в идеальных бикини

Знаменитости бросают вызов общепринятым представлениям о том, как должна выглядеть зрелость. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, кто эти люди с идеальными телами.

Эти актрисы и модели, демонстрирующие свои безукоризненные фотографии в бикини, являются красноречивыми примерами нестареющей красоты и недюжинной жизненной силы — чтобы добиться такой формы, нужно много работать в этом направлении, отказывать себе во многих привычных удовольствиях. Как говорила одна из героинь сериала «Отчаянные домохозяйки» Рене Перри, «я не ела углеводы с 1985 года», и ее фигура была всем на зависть, несмотря на то что Ванессе Уильямс, актрисе, которая ее играла, на момент съемок было за 50. Бесспорно, существует и такое понятие, как генетическая лотерея, но это лишь доказывает, что можно гордиться и восхищать своим телом в совершенно разном возрасте.

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Памела Андерсон, 55 лет

Памела Андерсон, 55 лет

Фото: @pamelaanderson

Шэрон Стоун, 65 лет

Шэрон Стоун, 65 лет

Фото: @shronstone

Деми Мур, 60 лет

Деми Мур, 60 лет

Фото: @demimoore

Элизабет Херли, 57 лет

Элизабет Херли, 57 лет

Фото: @elizabethhurley1

Брук Шилдс, 57 лет

Брук Шилдс, 57 лет

Фото: @brookeshields

Синди Кроуфорд, 57 лет

Синди Кроуфорд, 57 лет

Фото: @cindycrawford

Холли Берри, 56 лет

Холли Берри, 56 лет

Фото: @halleberry

Дженнифер Лопес, 53 года

Дженнифер Лопес, 53 года

Фото: @jlo

Сальма Хайек, 56 лет

Сальма Хайек, 56 лет

Фото: @slmahayek

Эль Макферсон, 59 лет

Эль Макферсон, 59 лет

Фото: @ellemacpherson

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Памела Андерсон, 55 лет

Фото: @pamelaanderson

Шэрон Стоун, 65 лет

Фото: @shronstone

Деми Мур, 60 лет

Фото: @demimoore

Элизабет Херли, 57 лет

Фото: @elizabethhurley1

Брук Шилдс, 57 лет

Фото: @brookeshields

Синди Кроуфорд, 57 лет

Фото: @cindycrawford

Холли Берри, 56 лет

Фото: @halleberry

Дженнифер Лопес, 53 года

Фото: @jlo

Сальма Хайек, 56 лет

Фото: @slmahayek

Эль Макферсон, 59 лет

Фото: @ellemacpherson

Ирина Кириенко

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