К лету готовы!

Знаменитости бросают вызов общепринятым представлениям о том, как должна выглядеть зрелость. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, кто эти люди с идеальными телами.

Эти актрисы и модели, демонстрирующие свои безукоризненные фотографии в бикини, являются красноречивыми примерами нестареющей красоты и недюжинной жизненной силы — чтобы добиться такой формы, нужно много работать в этом направлении, отказывать себе во многих привычных удовольствиях. Как говорила одна из героинь сериала «Отчаянные домохозяйки» Рене Перри, «я не ела углеводы с 1985 года», и ее фигура была всем на зависть, несмотря на то что Ванессе Уильямс, актрисе, которая ее играла, на момент съемок было за 50. Бесспорно, существует и такое понятие, как генетическая лотерея, но это лишь доказывает, что можно гордиться и восхищать своим телом в совершенно разном возрасте.

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Ирина Кириенко