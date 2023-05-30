Лечение и труд все перетрут

ЛДПР пообещала вернуть в Россию обязательное распределение выпускников медицинских вузов. Вопрос, по словам лидера партии Леонида Слуцкого, прорабатывается совместно с правительством. Таким образом депутаты рассчитывают устранить дефицит кадров в здравоохранении. Эксперты, с которыми поговорил “Ъ”, сомневаются в жизнеспособности идеи: проблема нехватки медиков требует «более системных и комплексных решений», а молодые специалисты будут всячески уклоняться от принудительного трудоустройства. В Минздраве заявили, что намерены решать проблему дефицита кадров расширением возможностей целевого обучения и штрафами за неисполнение таких договоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты предложили простое средство от кадрового голода в здравоохранении

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутаты предложили простое средство от кадрового голода в здравоохранении

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сейчас с правительством ведем диалог про обязательное распределение для выпускников медицинских вузов — полтора года Дальний Восток и новые территории, для остальных — по три года, и для медицинских колледжей. В противном случае мы эту колоссальную нехватку (кадров.— “Ъ”) не преодолеем»,— заявил в понедельник Леонид Слуцкий. Он сослался на статистику Минздрава РФ, согласно которой в здравоохранении не хватает около 25–26 тыс. врачей и около 50 тыс. работников среднего звена. Господин Слуцкий назвал «странной» ситуацию, когда в региональных медучреждениях нет даже педиатров либо когда один педиатр на всю больницу, «причем не столь далеко от Москвы».

В России регулярно возвращаются к идее принудительного трудоустройства молодых медиков. В 2019 году Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) подготовило пилотный проект по восстановлению системы распределения выпускников медицинских вузов и колледжей. Как сообщал на тот момент руководитель агентства Владимир Уйба, инициатива была внесена в Совет федерации, Госдуму и правительство. Первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко тогда заявил, что это «практически неосуществимо, это распределение советского времени». Но уже в 2022 году депутаты Курской облдумы снова предлагали федеральным властям вернуть систему распределения для обучающихся на бюджетной основе выпускников медвузов.

Директор института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович полагает, что последователи идеи обязательного распределения «слишком упрощают ситуацию, а проблема требует куда более системных и комплексных решений». Она отмечает, что фактический дефицит медработников исходя из штатного расписания значительно выше названных Минздравом показателей. Причем меньше всего, «как это ни странно», не хватает терапевтов и педиатров. По словам эксперта, ежегодно медицинские вузы оканчивают 35–36 тыс. выпускников, а в профессии появляется «от силы 2–3 тыс. новых специалистов». «При этом часть пенсионеров уходит, так что увеличение идет на единицы,— говорит госпожа Попович.— Навскидку причиной ухода выпускников из профессии является невозможность профессионального роста, неудовлетворенность условиями работы, перегруженностью. Просто распределением, по сути, административным давлением, которое, кстати, является нарушением Трудового кодекса, мы вопрос не решим». По ее словам, выпускники будут всячески уклоняться от такого трудоустройства, как уклоняются от целевого распределения: заканчивая вуз, часть «целевиков» предпочитает разорвать договор и компенсировать организации затраты на свое обучение.

Член санкт-петербургского отделения профсоюза медработников «Действие», автор популярного Telegram-канала «Поясни за мед» Иван Давыдов подтверждает, что выпускники и молодые врачи крайне негативно относятся к распределению. «Советское распределение, которое берется за основу предложения ЛДПР, должно содержать в себе еще и повышенную зарплату за неудобства в работе и быте врача. Тогдашнее старое распределение было частью плановой социалистической экономики, распределяли не только врачей, но и инженеров, преподавателей, технологов и других специалистов,— говорит господин Давыдов.— Сейчас же предлагают топорным принуждением загнать выпускников в худшие условия работы, чтобы силой остановить отток врачебных кадров из депрессивных регионов. Это повысит уровень выгорания врачей, отпугнет их от специальности. Есть риск получить еще больший дефицит кадров».

Если докторам, уехавшим по распределению, будут предоставлены конкурентоспособные условия, идея реальна, комментирует инициативу терапевт, основатель системы поддержки принятия врачебных решений «Справочник врача» Константин Хоманов. Под такими условиями он понимает повышение уровня заработной платы, когда на руки врач получает от 200 тыс. руб., работая на ставку, укомплектованный штат, где есть все узкие специалисты, оборудование, «грамотный» средний и младший медперсонал, возможность получения жилья и постоянного повышения квалификации. Лариса Попович считает, что кроме этого необходим пересмотр функций врачебного сообщества: передача части полномочий врачей среднему медперсоналу, создание института парамедиков, которые бы взяли на себя немедицинские функции врачей, упрощение работы медиков через сокращение ненужных отчетных форм. Улучшило бы ситуацию, продолжает она, и снижение давления с уголовным преследованием, возможность непрерывного образования, массовая кампания по повышению престижа специальности. Тогда, соглашается с ней Константин Хоманов, в медицину смогут вернуться те, кто ушел, у больниц будет возможность выбирать среди специалистов, а врачу будет выгодно постоянно повышать уровень квалификации — «это и называется здоровая конкуренция».

Механизм обязательного направления выпускников образовательных организаций, завершивших обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, для работы в медицинские государственные учреждения в настоящее время реализуется с использованием возможностей целевого обучения, сказали “Ъ” в Минздраве РФ. В ведомстве заверили, что «для закрепления» выпускников вузов на рабочих местах «полагают целесообразным в полном объеме и более широко использовать именно эти возможности».

В Минздраве “Ъ” заявили, что здравоохранение — единственная отрасль, где количество целевых мест по дефицитным специальностям достигает 75% (программы специалитета) и 100% (программы ординатуры). В качестве альтернативы введению системы обязательного распределения Минздрав предлагает рассмотреть возможность повышения штрафных санкций за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении: «Кроме того, целесообразно расширение практики целевого набора и в учреждениях среднего профессионального медицинского образования».

Наталья Костарнова