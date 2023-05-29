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Коммерсантъ FM
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На участке трассы Тюмень—Ханты-Мансийск перекрыли движение из-за загоревшихся грузовиков

На 287-м километре трассы Р-404 Тюмень—Ханты-Мансийск в Тобольском районе (Тюменская область) перекрыли движение из-за столкновения двух грузовых автомобилей, сообщили в Telegram-канале ГИБДД Тюменской области. В результате ДТП оба грузовика загорелись.

Как сообщили в ГИБДД, о состоянии здоровья и жизни одного из водителей неизвестно. «Предварительно, из одного большегруза водитель не выходил»,— сказано в сообщении. В данный момент устанавливается число пострадавших, на месте работают сотрудники ДПС.

Полина Хабарова, Екатеринбург

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