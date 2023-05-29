Пожар на бывшем заводе «Фосфор» в Тольятти ликвидирован

Пожар на территории бывшего завода «Фосфор» в Тольятти был локализован в понедельник в 13:30 и полностью ликвидирован в 13:45 (MSK+1). На месте происшествия работали три единицы техники и 12 человек. Информацию опубликовало региональное ГУ МЧС.

Пожар на ул. Ново-Заводская, 2 «А», начался в понедельник днем. Сообщение о нем поступил дежурному в 13:09 (MSK+1).

Пожарные оперативно выехали на место и установили, что на территории бывшего предприятия горит мусор. Пожар охватил площадь 100 кв. м.

Пожар на территории бывшего предприятия происходит не впервые. До этого аналогичное происшествие случилось в ноябре 2022 года.

Георгий Портнов